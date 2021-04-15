Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Praia da Guarderia

Mulher é agredida com pedrada na cabeça durante tentativa de assalto em Vitória

O suspeito se irritou quando a mulher se recusou a entregar o telefone. Homem fugiu, mas acabou preso cerca de duas horas depois

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 09:10

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

15 abr 2021 às 09:10
Mulher foi assaltada na Praia da Guarderia, em Vitória
Mulher foi assaltada na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma mulher de 28 anos foi agredida com uma pedrada na cabeça durante uma tentativa de assalto na Praia da Guarderia, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (14). Após agredir a mulher, o assaltante, de 20 anos, fugiu do local, mas acabou sendo identificado e preso cerca de duas horas depois.
A bartender Brunela do Nascimento, vítima da agressão, prestou depoimento na Delegacia Regional de Vitória. Ela contou que estava na praia quando o homem se aproximou e exigiu que ela entregasse o celular. O suspeito se irritou quando a mulher se recusou a entregar o telefone. 
"Ele passou por mim e eu identifiquei que ele estava drogado. Fui tentar levantar para ir embora e ele já veio com um paralelepípedo na mão. Falou que se eu gritasse ele quebraria minha cabeça. Eu não acreditei e simplesmente ele tacou o paralelepípedo na minha cabeça", contou.
Brunela do Nascimento, de 28 anos, foi agredida com uma pedrada na cabeça durante assalto em Vitória
Brunela do Nascimento, de 28 anos, foi agredida com uma pedrada na cabeça durante assalto em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, depois de tentar roubar o celular de Brunela, o homem saiu correndo, mas voltou para a mesma região cerca de duas horas depois. Ele, então, acabou sendo identificado por uma testemunha que presenciou a agressão. Ela acionou uma equipe da Guarda e o homem foi preso e levado para a delegacia.
Ainda segundo a Guarda, o homem já possui passagens criminais por tráfico de drogas e roubo.
"Ele informou que não foi o autor dos fatos, negou tudo. Informou apenas que estava no local, que é usuário de drogas e que fez uso de substância, mas negou os fatos. Mas a vítima confirmou que é ele mesmo", explicou o inspetor Dalcin.
Assustada, Brunela afirmou que não pretende voltar a frequentar a praia. "Estou mal, com dor, vou ter que tomar remédio. Dá tristeza saber que não vou poder frequentar o lugar que eu mais gosto", lamentou.
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

Veja Também

Médica assassinada: Justiça decide na segunda (19) onde será julgamento

Criminosos atiram em viatura da PM descaracterizada em Colatina

Dois anos após ser curada de câncer, Katia foi morta com tiro na cabeça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto guarda municipal Vitória (ES) Praia da Guarderia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados