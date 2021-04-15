Mulher é agredida com pedrada na cabeça durante tentativa de assalto em Vitória

Mulher foi assaltada na Praia da Guarderia, em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Uma mulher de 28 anos foi agredida com uma pedrada na cabeça durante uma tentativa de assalto na Praia da Guarderia, em Vitória , na tarde desta quarta-feira (14). Após agredir a mulher, o assaltante, de 20 anos, fugiu do local, mas acabou sendo identificado e preso cerca de duas horas depois.

A bartender Brunela do Nascimento, vítima da agressão, prestou depoimento na Delegacia Regional de Vitória. Ela contou que estava na praia quando o homem se aproximou e exigiu que ela entregasse o celular. O suspeito se irritou quando a mulher se recusou a entregar o telefone.

"Ele passou por mim e eu identifiquei que ele estava drogado. Fui tentar levantar para ir embora e ele já veio com um paralelepípedo na mão. Falou que se eu gritasse ele quebraria minha cabeça. Eu não acreditei e simplesmente ele tacou o paralelepípedo na minha cabeça", contou.

Brunela do Nascimento, de 28 anos, foi agredida com uma pedrada na cabeça durante assalto em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, depois de tentar roubar o celular de Brunela, o homem saiu correndo, mas voltou para a mesma região cerca de duas horas depois. Ele, então, acabou sendo identificado por uma testemunha que presenciou a agressão. Ela acionou uma equipe da Guarda e o homem foi preso e levado para a delegacia.

Ainda segundo a Guarda, o homem já possui passagens criminais por tráfico de drogas e roubo.

"Ele informou que não foi o autor dos fatos, negou tudo. Informou apenas que estava no local, que é usuário de drogas e que fez uso de substância, mas negou os fatos. Mas a vítima confirmou que é ele mesmo", explicou o inspetor Dalcin.

Assustada, Brunela afirmou que não pretende voltar a frequentar a praia. "Estou mal, com dor, vou ter que tomar remédio. Dá tristeza saber que não vou poder frequentar o lugar que eu mais gosto", lamentou.