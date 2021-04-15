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Tráfico de drogas

Criminosos atiram em viatura da PM descaracterizada em Colatina

Os policiais estavam trabalhando no veículo que é utilizado pelo serviço de inteligência e investigação. Quatro pessoas foram presas na ocorrência

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 22:12

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

14 abr 2021 às 22:12
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Com o apoio de outra equipe, os militares conseguiram chegar até os autores e prenderam os quatro ocupantes do veículo Crédito: Fernando Madeira
Criminosos em um carro atiraram contra uma viatura descaracterizada da Polícia Militar em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite dessa terça-feira (13). Com o apoio de outra equipe, os militares conseguiram chegar até os autores e prenderam os quatro ocupantes do veículo. 
De acordo com a PM, os policiais estavam trabalhando no veículo que é utilizado pelo serviço de inteligência e investigação. Eles faziam levantamentos no bairro São Pedro, quando perceberam que estavam sendo seguidos pelos suspeitos.

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Com isso, os policiais se identificaram e deram ordem de parada, mas foram surpreendidos com os disparos. Em seguida, os autores fugiram. Com a chegada do reforço, o carro foi finalmente parado pelos militares. 
Quando o veículo foi parado, os policiais encontraram dois homens e duas mulheres, sendo que o motorista do veículo era cadeirante.
Dentro do carro foram encontrados um revólver ,munições e celulares. Na casa de um dos suspeitos, os policiais encontraram ainda dinheiro, 71 pedras de crack e outras drogas. Os envolvidos foram levados para a Delegacia Regional de Colatina. Ninguém ficou ferido na ocorrência. 

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