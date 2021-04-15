Criminosos atiram em viatura da PM descaracterizada em Colatina

Com o apoio de outra equipe, os militares conseguiram chegar até os autores e prenderam os quatro ocupantes do veículo Crédito: Fernando Madeira

Criminosos em um carro atiraram contra uma viatura descaracterizada da Polícia Militar em Colatina , Noroeste do Espírito Santo, na noite dessa terça-feira (13). Com o apoio de outra equipe, os militares conseguiram chegar até os autores e prenderam os quatro ocupantes do veículo.

De acordo com a PM, os policiais estavam trabalhando no veículo que é utilizado pelo serviço de inteligência e investigação. Eles faziam levantamentos no bairro São Pedro, quando perceberam que estavam sendo seguidos pelos suspeitos.

Com isso, os policiais se identificaram e deram ordem de parada, mas foram surpreendidos com os disparos. Em seguida, os autores fugiram. Com a chegada do reforço, o carro foi finalmente parado pelos militares.

Quando o veículo foi parado, os policiais encontraram dois homens e duas mulheres, sendo que o motorista do veículo era cadeirante.