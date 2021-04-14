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Estupro e outro crimes

Condenado a 24 anos de prisão em MG é preso na Ponta da Fruta, em Vila Velha

O criminoso estava morando em Ponta da Fruta e foi localizado após uma denúncia anônima. Além da condenação por estupro, ele também foi condenado pelos crimes de cárcere privado e tráfico

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2021 às 10:27
Viatura da Polícia Civil - DHPP de Vila Velha
A prisão do acusado foi realizada por policiais da DHPP de Vila Velha na noite do último domingo (11) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 34 anos e condenado a 24 anos de prisão pelos crimes de estupro, cárcere privado e tráfico de drogas foi preso pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, na noite do último domingo (11) em uma casa localizada no balneário de Ponta da Fruta.

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Uma denúncia anônima levou os policiais até Raufe Alexandre Alves. O denunciante informou à polícia que o homem estava morando no local. Com a informação do paradeiro do procurado, os policiais foram até o endereço indicado na denúncia, fizeram um cerco e chamaram pelos moradores, sendo atendidos por um homem que, ao ver que eram policiais, tentou fugir.
Os policiais então o seguiram e se depararam com uma grade de ferro que, de forma proposital, havia sido serrada e por onde o suspeito passou, alcançando o quintal da casa vizinha.
Imediatamente, os policiais seguiram no encalço do suspeito, até que ele foi alcançado em uma casa desabitada, deitado nos fundos do quintal. Ele foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha. Após os procedimentos, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A pena total a qual o detido foi condenado é de 24 anos, cinco meses e 13 dias de reclusão. O mandado de prisão, por decisão condenatória, foi expedido pela 2ª vara de tóxicos da comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e atribui ao detido os crimes de tráfico de drogas, estupro e cárcere privado, todos cometidos no estado vizinho.

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