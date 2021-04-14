Condenado a 24 anos de prisão em MG é preso na Ponta da Fruta, em Vila Velha

A prisão do acusado foi realizada por policiais da DHPP de Vila Velha na noite do último domingo (11) Crédito: Carlos Alberto Silva

Ponta da Fruta. Um homem de 34 anos e condenado a 24 anos de prisão pelos crimes de estupro, cárcere privado e tráfico de drogas foi preso pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, na noite do último domingo (11) em uma casa localizada no balneário de

Uma denúncia anônima levou os policiais até Raufe Alexandre Alves. O denunciante informou à polícia que o homem estava morando no local. Com a informação do paradeiro do procurado, os policiais foram até o endereço indicado na denúncia, fizeram um cerco e chamaram pelos moradores, sendo atendidos por um homem que, ao ver que eram policiais, tentou fugir.

Os policiais então o seguiram e se depararam com uma grade de ferro que, de forma proposital, havia sido serrada e por onde o suspeito passou, alcançando o quintal da casa vizinha.

Imediatamente, os policiais seguiram no encalço do suspeito, até que ele foi alcançado em uma casa desabitada, deitado nos fundos do quintal. Ele foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha . Após os procedimentos, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).