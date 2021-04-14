Condenado a 24 anos de prisão em MG é preso na Ponta da Fruta, em Vila Velha

Um homem de 34 anos e condenado a 24 anos de prisão pelos crimes de estupro, cárcere privado e tráfico de drogas foi preso pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, na noite do último domingo (11) em uma casa localizada no balneário de Ponta da Fruta.
Uma denúncia anônima levou os policiais até Raufe Alexandre Alves. O denunciante informou à polícia que o homem estava morando no local. Com a informação do paradeiro do procurado, os policiais foram até o endereço indicado na denúncia, fizeram um cerco e chamaram pelos moradores, sendo atendidos por um homem que, ao ver que eram policiais, tentou fugir.
Os policiais então o seguiram e se depararam com uma grade de ferro que, de forma proposital, havia sido serrada e por onde o suspeito passou, alcançando o quintal da casa vizinha.
Imediatamente, os policiais seguiram no encalço do suspeito, até que ele foi alcançado em uma casa desabitada, deitado nos fundos do quintal. Ele foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha. Após os procedimentos, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A pena total a qual o detido foi condenado é de 24 anos, cinco meses e 13 dias de reclusão. O mandado de prisão, por decisão condenatória, foi expedido pela 2ª vara de tóxicos da comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e atribui ao detido os crimes de tráfico de drogas, estupro e cárcere privado, todos cometidos no estado vizinho.