Bandidos assaltam posto e arrastam cofre pelas ruas de Presidente Kennedy

Your browser does not support the video tag.

Os bandidos amarraram o cabo de aço no cofre e aceleraram o veículo por várias vezes, até ele se soltar. O cofre foi arrastado e, de acordo com a polícia, os homens seguiram em direção à Praia de Marobá.

O valor levado do cofre não foi revelado. A parede do lugar onde ficava o cofre ficou destruída e uma das bombas de combustível foi danificada. Os funcionários não quiseram gravar entrevista, mas disseram que no cofre tinha uma grande quantia em dinheiro. Foi a primeira vez que esse posto foi roubado.