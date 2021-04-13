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Bandidos assaltam posto e arrastam cofre pelas ruas de Presidente Kennedy

Três criminosos renderam um funcionário, amarraram o cofre a um cabo de aço preso a uma caminhonete e, após conseguirem desprender o objeto, o arrastaram pelas ruas da cidade

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 17:45

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 abr 2021 às 17:45
Caminhoente
Caminhonete com cabo de açõ foi usada no crime Crédito: Reprodução/videomonitoramento
Um posto de combustíveis no Centro de Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, teve o seu cofre arrancado e levado por bandidos na madrugada desta terça-feira (13). Eles renderam um funcionário, amarraram o cofre a um cabo de aço preso a uma caminhonete e após conseguirem desprender o objeto, arrastaram o cofre pelas ruas da cidade.
Bandidos assaltam posto e arrastam cofre pelas ruas de Presidente Kennedy
Imagens de videonotoramento do posto mostram a ação dos três criminosos, que chegaram em uma caminhonete, por volta das 4h50. A ação dura cerca de seis minutos. Segundo a Polícia Militar, eles renderam o único funcionário que estava trabalhando no local.
Os bandidos amarraram o cabo de aço no cofre e aceleraram o veículo por várias vezes, até ele se soltar. O cofre foi arrastado e, de acordo com a polícia, os homens seguiram em direção à Praia de Marobá.
O valor levado do cofre não foi revelado. A parede do lugar onde ficava o cofre ficou destruída e uma das bombas de combustível foi danificada. Os funcionários não quiseram gravar entrevista, mas disseram que no cofre tinha uma grande quantia em dinheiro. Foi a primeira vez que esse posto foi roubado.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que investigadores fazem diligencias para encontrar o suspeito e o cofre, mas até o momento, ninguém foi preso pelo crime.
Com informações da repórter Maira Brito, da TV Gazeta Sul

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