Adolescente é baleado dentro de bar em Linhares
Um adolescente de 17 anos foi atingido por um tiro no ombro, na madrugada deste domingo (29), no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, os militares encontraram uma equipe do Samu/192 prestando atendimento à vítima. De acordo com relatos de testemunhas, o adolescente foi baleado dentro de um bar por um indivíduo com uma submetralhadora. Nenhum suspeito foi localizado.
A Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.