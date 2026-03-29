Adolescente é baleado dentro de bar em Linhares

Um adolescente de 17 anos foi atingido por um tiro no ombro, na madrugada deste domingo (29), no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, os militares encontraram uma equipe do Samu/192 prestando atendimento à vítima. De acordo com relatos de testemunhas, o adolescente foi baleado dentro de um bar por um indivíduo com uma submetralhadora. Nenhum suspeito foi localizado.