Assalto em Jardim da Penha

Bike elétrica é roubada em Vitória, rastreada e localizada após 4 horas em Vila Velha

Tag permitiu a localização em tempo real da bicicleta entre as 18h e as 21h deste sábado (28); veículo já havia sido vendido a um suspeito, que vai responder por receptação

Publicado em 29 de março de 2026 às 19:48

Um entregador de 23 anos teve a bicicleta elétrica roubada em Jardim da Penha, Vitória, no sábado (28), quando parou para conferir novas mensagens do aplicativo para o qual presta serviços. Apesar do susto, ele conseguiu rastrear e recuperar a bike, com o auxílio da polícia, cerca de 4 horas depois do assalto. O celular, que também foi roubado, não foi recuperado.

O rapaz relatou à repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, que foi fazer uma entrega de sorvete em Andorinhas e parou na calçada por volta das 16h40, em frente a uma distribuidora de bebidas na Avenida Hugo Viola. Pelas imagens do vídeo, publicado no topo desta página, é possível ver o movimento intenso de carros na região. A vítima preferiu não se identificar.

Segundo o jovem, ele foi abordado por dois homens. “Veio um de cada lado, e um deles me perguntou as horas, enquanto o outro pegou o meu celular. Ele colocou a mão na cintura, disse que tinha uma faca e me ameaçou. Saí da bicicleta e fui correndo para o bar pedir ajuda. Um foi embora na bike, e o outro saiu correndo”, relatou.

O dono do estabelecimento chamou a Polícia Militar e entregou o vídeo aos agentes da corporação. A câmera de segurança conseguiu registrar o momento exato da abordagem. Os policiais fizeram o patrulhamento na região, mas os suspeitos não foram localizados.

O rastreamento acabou sendo possível por causa de uma tag que ficava na bicicleta elétrica. O jovem correu até sua casa para pegar o celular particular em que era possível rastreá-la, pois o aparelho roubado era usado apenas para trabalho.

“A primeira vez que rastreei a bike, por volta das 18h, ela ainda estava em Andorinhas. Como tinha o telefone do policial que me atendeu, fui enviando a localização para ele. Fui para o 1º Batalhão, que fica na região, e, com a guarnição, mandamos a localização para os policiais. Somente por volta das 21 horas a bike foi encontrada no bairro 1º de Maio, em Vila Velha”, explicou.

O rapaz contou à repórter que comprou a bicicleta elétrica com um amigo por R$ 10.500, para fazer as entregas. O veículo veio com duas baterias. O jovem trabalha com carteira assinada e atua como entregador para ter uma renda extra.

“Consegui recuperar a bike, mas o celular não. Observei que tentaram desconectar os fios e pegaram uma bolsinha que estava em cima dela.”

Conforme o boletim de ocorrência, a bicicleta estava em uma casa onde estava acontecendo uma festa, e o suspeito contou à polícia que a comprou por R$ 3 mil.

A Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por receptação e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança, estabelecida por um delegado de polícia de forma remota (digital).

Com informações de Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.

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