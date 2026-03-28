Adolescente é apreendido com arma falsa e bike elétrica roubada em Vitória
Um adolescente de 14 anos foi apreendido após roubar uma bicicleta elétrica no bairro Santos Dumont, em Vitória, na noite de sexta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, equipes do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notar) e em terra faziam patrulhamento na região quando avistaram o garoto. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir, mas foi alcançado. O nome dele não será divulgado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
De acordo com a corporação, o adolescente confessou que havia roubado a bicicleta pouco antes, na região da Praia do Canto, e que utilizou uma arma de fogo falsa durante a ação. Ainda segundo a PM, o objeto foi localizado durante buscas nas proximidades, após o suspeito informar que havia dispensado o simulacro embaixo de um cone.
A vítima entrou em contato com a polícia durante a ocorrência, e o cruzamento das informações confirmou que o menino era o autor do roubo. Ele, a bicicleta recuperada e o simulacro foram encaminhados para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre os procedimentos adotados. Quando houver retorno, o texto será atualizado.