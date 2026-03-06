Insegurança em Vitória

Três bikes elétricas são furtadas de prédios na Enseada do Suá durante a madrugada

Associação de moradores cobra providências e pede reforço no patrulhamento na região

Publicado em 6 de março de 2026 às 11:31

Pelo menos três bicicletas elétricas foram furtadas durante a madrugada desta sexta-feira (6) na região da Enseada do Suá, em Vitória. Segundo relato divulgado pela Associação dos Moradores, Empresários e Investidores da Enseada do Suá (AMEIES), os crimes ocorreram em diferentes pontos do bairro e foram registrados por câmeras de segurança (veja acima).

As imagens, compiladas em um vídeo divulgado pela associação, mostram a ação criminosa em prédios da região. De acordo com a AMEIES, os furtos têm preocupado moradores e trabalhadores do bairro.

Pedido de socorro

Furtos aconteceram em diferentes pontos do bairro Enseada do Suá, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (6) Crédito: Câmera de videomonitoramento

Diante da situação, a associação solicitou providências aos órgãos de segurança pública, com reforço no patrulhamento e adoção de medidas para coibir os crimes. A entidade também orientou a população a redobrar a atenção e acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 em caso de qualquer situação suspeita.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que atua com policiamento ostensivo diuturno na região com o objetivo de reprimir todo o tipo de crime. Entretanto, afirmou que "não é possível estar em todos os locais ao mesmo tempo". "Ressaltamos que as vítimas não devem deixar de registrar o boletim de ocorrência na delegacia para que os casos sejam investigados", destacou a PM.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta