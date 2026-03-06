Homem é detido na BR 101 com notebook furtado de igreja em Cachoeiro

Suspeito foi localizado com notebook furtado na BR 101, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação | PRF

Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de quinta-feira (5), suspeito de furtar um notebook de uma igreja localizada na região de Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A abordagem ocorreu por volta das 13h20, no km 420 da BR 101.

De acordo com a PRF, os policiais foram acionados por um homem que informou sobre o furto ocorrido no templo. A equipe realizou buscas nas proximidades da rodovia e conseguiu localizar o suspeito, que estava com o notebook levado da igreja.

Segundo a polícia, o homem não apresentou resistência e admitiu ter cometido o crime. Ele relatou ainda que quebrou a porta de vidro do templo para conseguir entrar no imóvel e, em seguida, subtrair o equipamento. Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Itapemirim.