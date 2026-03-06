Investigação

PMs fardados do RJ são presos por assaltar ônibus que seguia de SP para Vitória, no ES

Segundo a investigação do Ministério Público e da Corregedoria da PM do RJ, os militares levaram 11 iPhones de dois comerciantes sob o pretexto de que os aparelhos estariam sem nota fiscal

Publicado em 6 de março de 2026 às 06:30

Da esquerda para a direita: Rogério Vieira Guimarães, Joás Ramos do Nascimento e Denis Willians Neres Alpoim Crédito: Reprodução/TV Globo

Três policiais militares foram presos na quinta-feira (5) acusados de roubar passageiros de um ônibus de comerciantes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com informações apuradas pelo g1, o crime ocorreu em maio do ano passado na Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, popularmente conhecida como Arco Metropolitano, enquanto os agentes estavam fardados e em horário de expediente.

O ônibus de turismo, com 30 passageiros, seguia de São Paulo com destino a Vitória, no Espírito Santo, quando foi abordado por uma viatura e dois carros de passeio. Segundo a investigação do Ministério Público e da Corregedoria da PM do RJ, os sargentos Joás Ramos do Nascimento e Denis Willians Neres Alpoim, e o cabo Rogério Vieira Guimarães, levaram 11 iPhones de dois comerciantes sob o pretexto de que os aparelhos estariam sem nota fiscal.

Segundo testemunhas, os donos dos celulares pediram para serem levados para a delegacia para explicar a procedência dos itens. Mas, de acordo com os relatos, os PMs se negaram e levaram os telefones. Durante as investigações, os comerciantes apresentaram notas fiscais dos celulares.

Uma testemunha afirma que as vítimas se dispuseram a ligar para os vendedores dos celulares, em São Paulo, para comprovar a legalidade da compra.

Quando eles viram os telefones... esquece. Pegou tudo. Todos os telefones. Eu liguei pro dono da mercadoria. Ele falou ‘não, péra aí, eu tenho a nota’. Mas não adiantou nada. Tomaram tudo. Levaram todos os telefones Passageiro que estava no coletivo Testemulha

Provas e Investigação

A investigação enfrentou dificuldades porque os agentes não utilizavam câmeras corporais no momento da abordagem. No entanto, o GPS da viatura confirmou que os policiais estavam no local e hora do crime. Dois aparelhos foram recuperados: um estava com um dos PMs e o outro com sua esposa. A promotoria já sabe com quem estão os outros nove celulares roubados. Essas pessoas serão intimadas para devolver os bens.

Os policiais, que eram lotados em Duque de Caxias, foram denunciados por roubo qualificado. A defesa do cabo Rogério Vieira Guimarães afirmou, em nota ao g1, que os policiais são inocentes e que a prova será produzida durante o processo. As defesas dos sargentos não foram localizadas.

O que diz A PMRJ

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que a Corregedoria Interna da Polícia militar cumpriu, nesta quinta-feira (05/03), mandados de busca e apreensão, e prisão contra policiais militares, todos lotados no 15º BPM (Duque de Caxias).

A “Operação Arco” é resultado de investigações conduzidas exclusivamente pela Corregedoria Interna da Corporação, que se iniciaram na 6ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, local de residência das vítimas (Campos dos Goytacazes) e que foram redirecionadas à 8ª DPJM, unidade especializada em investigações complexas.

Os presos respondem por crime de roubo qualificado ocorrido na madrugada de 10 de maio de 2025, após abordarem um ônibus no Arco Metropolitano.

Os mandados, expedidos pela Auditoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro (AJMERJ) foram cumpridos em diferentes endereços da Baixada Fluminense. Três policiais militares foram conduzidos à Unidade Prisional da Polícia Militar".

