Jovem é preso em flagrante com loló, cocaína e maconha em Cachoeiro

Homem é preso por tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Polícia Militar

Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas durante um patrulhamento da Polícia Militar (PM) no bairro Alto Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (5). A ação ocorreu após denúncias de moradores. Além de frascos de loló, maconha, cocaína e dinheiro foram apreendidos.

No local, conhecido como “Fazendinha”, dois homens, de 19 e 37 anos, foram abordados. Com um deles, os policiais encontraram R$ 246 e um frasco com substância semelhante a loló. Durante as buscas, os militares também localizaram uma sacola escondida em uma área de mata contendo outros 42 frascos de loló, 20 pinos de cocaína e 17 buchas de maconha. Um dos suspeitos assumiu ser o dono das drogas e afirmou que trabalha para o tráfico na região.