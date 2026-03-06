Norte do ES

Professor e outros dois suspeitos de estupros são presos em Pinheiros e Linhares

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população nas denúncias por meio do Disque-Denúncia 181, tendo o anonimato garantido

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 18:53

Três homens suspeitos de praticarem crime de estupro de vulnerável foram presos pela Polícia Civil nesta sexta-feira (6) nos municípios de Pinheiros e Linhares, ambos na região Norte do Espírito Santo.

Em Pinheiros, um professor de 56 anos foi preso acusado de abusar sexualmente de uma aluna. Segundo relato da vítima, ele a atraiu até a casa dele com o pretexto de tirar dúvidas escolares e lá teria praticado os atos.

Na mesma cidade, um homem de 39 anos foi preso pelo estupro da própria filha, de 14 anos. Ambos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Xuri.

Linhares

Já em Linhares, a Polícia Civil de Linhares e Sooretama prendeu um homem de 38 anos que foi acusado de estuprar a enteada de 12 anos. Ele foi conduzido à delegacia de Linhares e posteriormente para o Centro de Detenção Provisória da Serra.

A Polícia Civil reforçou a importância da participação da população nas denúncias por meio do Disque-Denúncia 181, tendo o anonimato garantido.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta