Home
>
Polícia
>
Professor e outros dois suspeitos de estupros são presos em Pinheiros e Linhares

Professor e outros dois suspeitos de estupros são presos em Pinheiros e Linhares

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população nas denúncias por meio do Disque-Denúncia 181, tendo o anonimato garantido

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 18:53

Três homens suspeitos de praticarem crime de estupro de vulnerável foram presos pela Polícia Civil nesta sexta-feira (6) nos municípios de Pinheiros e Linhares, ambos na região Norte do Espírito Santo.

Recomendado para você

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população nas denúncias por meio do Disque-Denúncia 181, tendo o anonimato garantido

Professor e outros dois suspeitos de estupros são presos em Pinheiros e Linhares

O homem de 28 anos foi acusado de agredir e tentar estuprar a própria mãe, mas a informação não foi confirmada pela Polícia Militar

Morador da Serra é espancado até a morte em Jardim Tropical

O produtor rural Adelanio dos Santos Dantas, de 46 anos, foi baleado na propriedade onde cultivava café na manhã desta sexta (6); ferido, ele conseguiu acionar a companheira sobre o ocorrido, mas não resistiu após ser levado ao hospital

Mesmo baleada três vezes, vítima de assalto em Jaguaré conseguiu ligar para a esposa e pediu ajuda

Em Pinheiros, um professor de 56 anos foi preso acusado de abusar sexualmente de uma aluna. Segundo relato da vítima, ele a atraiu até a casa dele com o pretexto de tirar dúvidas escolares e lá teria praticado os atos.

Na mesma cidade, um homem de 39 anos foi preso pelo estupro da própria filha, de 14 anos. Ambos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Xuri.

Linhares

Já em Linhares, a Polícia Civil de Linhares e Sooretama prendeu um homem de 38 anos que foi acusado de estuprar a enteada de 12 anos. Ele foi conduzido à delegacia de Linhares e posteriormente para o Centro de Detenção Provisória da Serra.

A Polícia Civil reforçou a importância da participação da população nas denúncias por meio do Disque-Denúncia 181, tendo o anonimato garantido.

Leia mais

Imagem - Francisco Berdeal é o mais votado em eleição para o comando do MPES

Francisco Berdeal é o mais votado em eleição para o comando do MPES

Imagem - Morador da Serra é espancado até a morte em Jardim Tropical

Morador da Serra é espancado até a morte em Jardim Tropical

Imagem - Novo hospital em Colatina terá 400 leitos e obra começa no segundo semestre

Novo hospital em Colatina terá 400 leitos e obra começa no segundo semestre

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Abuso sexual Prisão Região Norte do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais