Morador da Serra é espancado até a morte em Jardim Tropical

O homem de 28 anos foi acusado de agredir e tentar estuprar a própria mãe, mas a informação não foi confirmada pela Polícia Militar

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:57

Um homem de 28 anos morreu após ser espancado no bairro Jardim Tropical, na Serra, na madrugada desta sexta-feira (6). À Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que ele foi atacado pela população, pois teria agredido e tentado estuprar a própria mãe. Apesar da acusação, a corporação não conseguiu encontrar a mulher para confirmar a veracidade das informações.

Ao chegar ao local, a equipe policial o encontrou ainda com vida, mas machucado e com as mãos e os pés amarrados. Conforme a PM, o homem morreu na ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192) a caminho de uma unidade hospitalar. Durante o atendimento, os agentes encontraram uma arma de fogo na cintura do agredido e a apreenderam.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

A polícia destacou que a população pode contribuir com as investigações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que agora dispõe de três canais: por telefone, basta discar 181; pelo computador, o site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual. 

