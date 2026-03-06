Homem preso com advogada em Vitória foi liberado da cadeia 12 dias antes

Edmaycon Guss Ferreira, de 32 anos, foi preso novamente nesta quinta-feira (5), em Vitória Crédito: Divulgação/PM

Edmaycon Guss Ferreira, de 32 anos, autuado por tráfico de drogas junto com uma advogada em Itararé, Vitória, na última quinta-feira (5), tinha sido preso 13 dias antes por porte ilegal de arma de fogo. Na ocasião, ele passou por audiência de custódia e foi liberado no dia seguinte, em 21 de fevereiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que também detalhou que ele já está novamente no presídio.

O investigado e a advogada Ariany dos Santos Alves, que segundo apuração da TV Gazeta seriam namorados, foram flagrados dentro de uma casa com drogas.

Edmaycon tem ficha criminal extensa: segundo a Sejus, já foi preso por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. "É extremamente perigoso, um indivíduo faccionado. Já houve várias tentativas de ataque do Primeiro Comando de Vitória (PCV), por parte do Edmaycon, contra o Terceiro Comando Puro (TCP), então é um indivíduo que já está na alça da Polícia Militar", destacou a tenente Ivi, da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta.