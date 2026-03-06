Homem preso com advogada em Vitória foi liberado da cadeia 12 dias antes
Edmaycon Guss Ferreira, de 32 anos, autuado por tráfico de drogas junto com uma advogada em Itararé, Vitória, na última quinta-feira (5), tinha sido preso 13 dias antes por porte ilegal de arma de fogo. Na ocasião, ele passou por audiência de custódia e foi liberado no dia seguinte, em 21 de fevereiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que também detalhou que ele já está novamente no presídio.
O investigado e a advogada Ariany dos Santos Alves, que segundo apuração da TV Gazeta seriam namorados, foram flagrados dentro de uma casa com drogas.
Edmaycon tem ficha criminal extensa: segundo a Sejus, já foi preso por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. "É extremamente perigoso, um indivíduo faccionado. Já houve várias tentativas de ataque do Primeiro Comando de Vitória (PCV), por parte do Edmaycon, contra o Terceiro Comando Puro (TCP), então é um indivíduo que já está na alça da Polícia Militar", destacou a tenente Ivi, da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta.
A defesa de Ariany, representada pelo advogado Rodrigo Bandeira de Mello, enviou nota afirmando que a cliente "é uma advogada militante, com ampla atuação no Estado e que nunca se envolveu com o tráfico nem com nenhum outro crime. No momento da prisão, tinha acabado de chegar ao local para encontrar-se com um cliente e não conhecia os demais moradores da casa. A defesa tem a tranquilidade de que demonstrará às autoridades competentes a absoluta inocência dela e a ausência de qualquer vínculo com o tráfico". A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Edmaycon.