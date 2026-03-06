Tráfico

Advogada e homem são presos em casa com drogas em Itararé, Vitória

Ariany dos Santos Alves, de 34 anos, e Edmaycon Guss Ferreira, de 32, foram flagrados pela PM dentro do imóvel onde havia crack, haxixe e material para embalo de entorpecentes.

Ariany dos Santos Alves, de 34 anos, e Edmaycon Guss Ferreira, de 32 anos Crédito: Redes Sociais e Divulgação

Uma advogada de 34 anos e um homem de 32 foram presos dentro de uma casa com drogas no bairro Itararé, em Vitória, na tarde da última quinta-feira (5). Segundo a Polícia Militar (PM), Ariany dos Santos Alves e Edmaycon Guss Ferreira estavam na sala da residência, o mesmo cômodo onde havia crack, haxixe, material para embalo e vestígios de cocaína sobre uma mesa.

De acordo com a polícia, tudo começou quando militares faziam patrulhamento pelo bairro e receberam a informação de que cerca de três pessoas estariam preparando drogas para venda em uma casa da região. Os agentes, que estavam acompanhados de um cão farejador, foram até o endereço e encontraram pinos de cocaína, buchas de maconha e porções de haxixe próximos ao portão do imóvel.

Material apreendido durante operação em Itararé, Vitória Crédito: Divulgação

Ao perceberem a presença da polícia, dois homens pularam a janela da casa e conseguiram fugir. Os militares entraram na residência e localizaram Edmaycon, Ariany e as drogas sobre a mesa. Os dois foram presos e levados para a Delegacia Regional de Vitória. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, eles foram autuados e encaminhados ao presídio ainda na quinta-feira.

Preso responde por homicídio

Edmaycon, apontado como uma das lideranças responsáveis pelo tráfico de drogas na parte baixa de Itararé, possui histórico criminal e utilizava tornozeleira eletrônica no momento da prisão. Segundo apuração da TV Gazeta, ele responde pelo assassinato de Fernando Monteiro, ocorrido em março de 2019 no alto do Bairro da Penha, em Vitória. Após o crime, o corpo da vítima foi levado e encontrado carbonizado na Avenida Audifax Barcelos Neves, na Serra, no dia 30 de março do mesmo ano.

A ordem para o assassinato teria partido de dentro de um presídio. De acordo com as investigações, um traficante que já estava preso descobriu que Fernando teria se envolvido com sua esposa e, por isso, ordenou que comparsas — entre eles Edmaycon — matassem a vítima.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Ariany e Edmaycon e mantém este espaço aberto para um posicionamento.

O que diz OAB-ES sobre advogada presa

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB-ES) informou que “a Comissão de Prerrogativas da Ordem não foi comunicada pela Polícia Civil, o que deve ocorrer obrigatoriamente. No entanto, a Comissão está buscando informações e vai atuar para garantir as prerrogativas profissionais da advogada em questão”.

