Suínos em situação de maus-tratos são resgatados em Vila Velha

Doze animais, entre adultos e filhotes, foram encontrados em garagem de residência, sem alimentação adequada e em condições impróprias de higiene

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 14:58

Alimentação estraga era deixada para suínos resgatados em Vila Velha
Alimentação estraga era deixada para suínos resgatados em Vila Velha Crédito: PCES/Divulgação

Doze suínos em situação de maus-tratos foram resgatados de uma residência no bairro São Torquato, em Vila Velha, após denúncia. Os animais são adultos e filhotes, que eram mantidos na garagem do imóvel, em condições inadequadas de higiene e espaço.

A ação do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), em conjunto com a Guarda Municipal de Vila Velha e apoio de fiscais do setor de Meio Ambiente do município, aconteceu na quinta-feira (5), mas foi divulgada apenas nesta sexta (06).

Além do espaço, as equipes constataram ainda a presença de alimentação estragada, ausência de água disponível e filhotes submetidos a desconforto térmico. Os suínos resgatados foram encaminhados a uma instituição para acolhimento e manejo adequado.

Suínos resgatados em Vila Velha estavam em espaços inadequados
Suínos foram resgatados em Vila Velha estavam em espaços inadequados e com desconforto térmico Crédito: PCES/Divulgação

O responsável pelos porcos era um homem de 59 anos, que assinou um termo circunstanciado (TC) por maus-tratos a animais e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

“O boletim foi lavrado para registro e adoção das medidas legais cabíveis. O caso permanecerá sob acompanhamento do Núcleo de Proteção Animal e dos fiscais ambientais para providências complementares”, disse o responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da DEPMA, delegado Leandro Piquet.

