Mesmo baleada três vezes, vítima de assalto em Jaguaré conseguiu ligar para a esposa e pediu ajuda

O produtor rural Adelanio dos Santos Dantas, de 46 anos, foi baleado na propriedade onde cultivava café na manhã desta sexta (6); ferido, ele conseguiu acionar a companheira sobre o ocorrido, mas não resistiu após ser levado ao hospital

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:26

Adelanio dos Santos Dantas era produtor rural em Jaguaré, onde morreu após ser baleado Crédito: PCES

Mesmo após ser baleado três vezes, Adelanio dos Santos Dantas, de 46 anos, ainda conseguiu fazer uma ligação para a esposa pedindo ajuda depois de ser surpreendido por bandidos na manhã desta sexta-feira (6), na propriedade onde cultiva café na localidade de Água Limpa, zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.

O produtor rural Adelanio dos Santos Dantas, de 46 anos, foi baleado na propriedade onde cultivava café na manhã desta sexta (6); ferido, ele conseguiu acionar a companheira sobre o ocorrido, mas não resistiu após ser levado ao hospital

Em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, o delegado titular da delegacia de Jaguaré, Erick Esteves, disse que o relato feito pela vítima logo após os disparos pode ser uma peça fundamental para a investigação.

A vítima, no momento em que estava ao chão, efetuou uma ligação para informar o que havia acontecido. Essa pessoa foi devidamente identificada e já intimada na delegacia para poder ser colhido o termo de declaração

Erick Esteves

Delegado

Ainda segundo o delegado, o crime aconteceu após Adelanio reagir a um assalto. Os suspeitos fugiram sem levar nenhum pertence. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.

As investigações apontam para latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Depoimentos de familiares também serão colhidos para tentar entender se há alguma situação que possa ter motivado o crime ou que ajude a identificar os suspeitos.

Já estamos tentando entrar em contato com os parentes para que se dirijam até a delegacia para poder registrar se havia algum desentendimento passado, alguma coisa que possa ajudar na elucidação desse crime

Erick Esteves

Delegado

Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja repassada de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

