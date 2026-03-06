Mesmo baleada três vezes, vítima de assalto em Jaguaré conseguiu ligar para a esposa e pediu ajuda

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:26
Mesmo após ser baleado três vezes, Adelanio dos Santos Dantas, de 46 anos, ainda conseguiu fazer uma ligação para a esposa pedindo ajuda depois de ser surpreendido por bandidos na manhã desta sexta-feira (6), na propriedade onde cultiva café na localidade de Água Limpa, zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.
Em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, o delegado titular da delegacia de Jaguaré, Erick Esteves, disse que o relato feito pela vítima logo após os disparos pode ser uma peça fundamental para a investigação.
Erick EstevesDelegado
Ainda segundo o delegado, o crime aconteceu após Adelanio reagir a um assalto. Os suspeitos fugiram sem levar nenhum pertence. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.
As investigações apontam para latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Depoimentos de familiares também serão colhidos para tentar entender se há alguma situação que possa ter motivado o crime ou que ajude a identificar os suspeitos.
Erick EstevesDelegado
A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja repassada de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.
