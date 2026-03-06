Investigação

Mesmo baleada três vezes, vítima de assalto em Jaguaré conseguiu ligar para a esposa e pediu ajuda

O produtor rural Adelanio dos Santos Dantas, de 46 anos, foi baleado na propriedade onde cultivava café na manhã desta sexta (6); ferido, ele conseguiu acionar a companheira sobre o ocorrido, mas não resistiu após ser levado ao hospital

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de março de 2026 às 17:26

Adelanio dos Santos Dantas era produtor rural em Jaguaré, onde morreu após ser baleado Crédito: PCES

Mesmo após ser baleado três vezes, Adelanio dos Santos Dantas, de 46 anos, ainda conseguiu fazer uma ligação para a esposa pedindo ajuda depois de ser surpreendido por bandidos na manhã desta sexta-feira (6), na propriedade onde cultiva café na localidade de Água Limpa, zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.

Em entrevista à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, o delegado titular da delegacia de Jaguaré, Erick Esteves, disse que o relato feito pela vítima logo após os disparos pode ser uma peça fundamental para a investigação.

A vítima, no momento em que estava ao chão, efetuou uma ligação para informar o que havia acontecido. Essa pessoa foi devidamente identificada e já intimada na delegacia para poder ser colhido o termo de declaração Erick Esteves Delegado

Ainda segundo o delegado, o crime aconteceu após Adelanio reagir a um assalto. Os suspeitos fugiram sem levar nenhum pertence. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.

As investigações apontam para latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Depoimentos de familiares também serão colhidos para tentar entender se há alguma situação que possa ter motivado o crime ou que ajude a identificar os suspeitos.

Já estamos tentando entrar em contato com os parentes para que se dirijam até a delegacia para poder registrar se havia algum desentendimento passado, alguma coisa que possa ajudar na elucidação desse crime Erick Esteves Delegado

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa ajudar nas investigações seja repassada de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta