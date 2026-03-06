Condições especiais

Mutirão em Vitória oferece descontos em renegociação de dívidas

Negocia Vix vai acontecer da próxima segunda (9) a quarta-feira (11), na Casa do Cidadão, reunindo bancos, lojas e concessionárias

Publicado em 6 de março de 2026 às 16:12

Consumidores endividados terão uma nova oportunidade para renegociar as contas em atraso em Vitória. Da próxima segunda (9) a quarta-feira (11), será realizado o 5º Negocia Vix, um mutirão que reunirá instituições financeiras, empresas do comércio e concessionárias de serviços para oferecer descontos, parcelamentos e prazos especiais de pagamento a quem quer se livrar das dívidas.

O atendimento será realizado das 9h às 18h, na Casa do Cidadão, no bairro Itararé (Avenida Maruípe, 2.544). As senhas serão distribuídas das 9h às 17h.

A iniciativa permite que consumidores negociem diretamente com os credores e busquem alternativas para reorganizar a vida financeira. Para participar, é necessário residir em Vitória ou ter contraído a dívida no município.

Documentos necessários

Para ser atendido, o consumidor deve apresentar:

Documento oficial com foto;



CPF;



Comprovante de residência;



Documentos que comprovem a dívida (boletos, faturas, contratos ou notificações de órgãos de proteção ao crédito). Os documentos podem ser apresentados em formato físico ou digital.

Resultados da última edição

A edição mais recente do mutirão, realizada em novembro do ano passado, registrou 1.196 atendimentos, um crescimento de 61% em relação à edição anterior.

Durante o evento, 299 acordos foram formalizados, totalizando R$ 2,17 milhões em dívidas negociadas. Após descontos e renegociações, o valor final a ser pago pelos consumidores ficou em R$ 1,24 milhão.

No total, os participantes economizaram cerca de R$ 931 mil, com redução média de 42,8% nas dívidas. Em alguns casos, os descontos chegaram a 97%, além de registros de quitação completa durante o mutirão.

Nesta edição, os participantes também poderão responder a uma pesquisa sobre o perfil do consumidor endividado. O levantamento busca reunir informações para orientar políticas de atendimento e ações de educação financeira. Quem participar receberá um brinde.

Empresas e instituições participantes

Agibank;

AgoraCred;

Banestes;

Banco BMG;

Banco Bradesco;

Banco Daycoval;

Caixa Econômica Federal;

Casas Bahia;

C&A;

CDL Vitória;

Claro;

Crefisa;

Dacasa Financeira;

EDP Espírito Santo (com troca gratuita de lâmpadas);

Itaú Unibanco;

Mercantil do Brasil;

PicPay;

Tim;

Vivo.

Serviço

Negocia Vix – Mutirão de renegociação de dívidas

Data : Segunda (9) a quarta-feira (11)

: Segunda (9) a quarta-feira (11) Horário : 9h às 18h (senhas até 17h);

: 9h às 18h (senhas até 17h); Local: Casa do Cidadão – Avenida Maruípe, 2544, Itararé, Vitória.

