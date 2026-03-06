Mutirão em Vitória oferece descontos em renegociação de dívidas

Publicado em 6 de março de 2026 às 16:12
Consumidores endividados terão uma nova oportunidade para renegociar as contas em atraso em Vitória. Da próxima segunda (9) a quarta-feira (11), será realizado o 5º Negocia Vix, um mutirão que reunirá instituições financeiras, empresas do comércio e concessionárias de serviços para oferecer descontos, parcelamentos e prazos especiais de pagamento a quem quer se livrar das dívidas.
O atendimento será realizado das 9h às 18h, na Casa do Cidadão, no bairro Itararé (Avenida Maruípe, 2.544). As senhas serão distribuídas das 9h às 17h.
A iniciativa permite que consumidores negociem diretamente com os credores e busquem alternativas para reorganizar a vida financeira. Para participar, é necessário residir em Vitória ou ter contraído a dívida no município.
Para ser atendido, o consumidor deve apresentar:
A edição mais recente do mutirão, realizada em novembro do ano passado, registrou 1.196 atendimentos, um crescimento de 61% em relação à edição anterior.
Durante o evento, 299 acordos foram formalizados, totalizando R$ 2,17 milhões em dívidas negociadas. Após descontos e renegociações, o valor final a ser pago pelos consumidores ficou em R$ 1,24 milhão.
No total, os participantes economizaram cerca de R$ 931 mil, com redução média de 42,8% nas dívidas. Em alguns casos, os descontos chegaram a 97%, além de registros de quitação completa durante o mutirão.
Nesta edição, os participantes também poderão responder a uma pesquisa sobre o perfil do consumidor endividado. O levantamento busca reunir informações para orientar políticas de atendimento e ações de educação financeira. Quem participar receberá um brinde.
Serviço
Negocia Vix – Mutirão de renegociação de dívidas
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o