Homem é morto a tiros durante assalto em propriedade rural de Jaguaré
Um homem de 46 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (6), durante um assalto em uma propriedade rural no bairro Água Limpa,em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Adelanio dos Santos Dantas.
Ele foi encontrado caído em uma plantação de café, a cerca de 18 metros de distância da estrada de chão e da motocicleta que utilizava. Segundo a Polícia Militar, Adelanio chegou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu após dar entrada no hospital. A perícia constatou que ele foi atingido por três disparos de revólver calibre .32, sendo dois nas costas e um no pescoço.
A Polícia Civil informou que as investigações preliminares apontam para latrocínio, que é o roubo seguido de morte.