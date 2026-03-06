Homem é morto a tiros durante assalto em propriedade rural de Jaguaré

Um homem de 46 anos foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (6), durante um assalto em uma propriedade rural no bairro Água Limpa,em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Adelanio dos Santos Dantas.

Ele foi encontrado caído em uma plantação de café, a cerca de 18 metros de distância da estrada de chão e da motocicleta que utilizava. Segundo a Polícia Militar, Adelanio chegou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu após dar entrada no hospital. A perícia constatou que ele foi atingido por três disparos de revólver calibre .32, sendo dois nas costas e um no pescoço.