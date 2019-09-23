Home
Bairro da Penha: um dos foragidos que levou amigo para a morte é preso

O detido Edmaycon Guss Ferreira, o "Girafa", de 26 anos, era parceiro de tráfico de confiança de Fernando e foi responsável por atrair a vítima para o bairro