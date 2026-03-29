Sequestrado e encapuzado, taxista tem o carro roubado em Colatina
Um taxista viveu momentos de tensão enquanto trabalhava na noite de sábado (28), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que, durante uma corrida, foi rendida por indivíduos armados com faca, obrigada a dirigir por um tempo e, depois, colocada no banco de trás, permanecendo encapuzada e sem poder sair do carro, enquanto os suspeitos circulavam pela cidade.
Ainda segundo a PM, após cerca de uma hora, o taxista foi deixado em uma rua, e seu veículo, dinheiro e documentos foram roubados. Foram realizadas buscas na região, porém nenhum suspeito foi localizado.
A Polícia Civil (PC) informou que em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido com a Polícia Civil. Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. A vítima não foi identificada até o momento.