Sequestrado e encapuzado, taxista tem o carro roubado em Colatina

Um taxista viveu momentos de tensão enquanto trabalhava na noite de sábado (28), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que, durante uma corrida, foi rendida por indivíduos armados com faca, obrigada a dirigir por um tempo e, depois, colocada no banco de trás, permanecendo encapuzada e sem poder sair do carro, enquanto os suspeitos circulavam pela cidade.

Ainda segundo a PM, após cerca de uma hora, o taxista foi deixado em uma rua, e seu veículo, dinheiro e documentos foram roubados. Foram realizadas buscas na região, porém nenhum suspeito foi localizado.