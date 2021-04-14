Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Evasão fiscal

PRF e Sefaz apreendem caminhão com 44 mil litros de etanol em Viana

Segundo o Receita Estadual, a apreensão foi por suspeita de evasão fiscal, crime cometido ao usar meios ilícitos para evitar o pagamento de impostos. A carga do caminhão foi avaliada em R$ 128 mil

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2021 às 16:23
Caminhão apreendido em ação da PRF e Sefaz em Viana
Caminhão apreendido em ação da PRF e Sefaz em Viana Crédito: Sefaz-ES/Divulgação
Uma ação conjunta da Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Espírito Santo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (14), um caminhão que transportava 44.417 litros de etanol. Segundo a Receita Estadual, a apreensão foi por suspeita de evasão fiscal, crime cometido ao usar meios ilícitos para evitar o pagamento de taxas, impostos e contribuições.
A carga do caminhão foi avaliada em R$ 128 mil e a multa exigida para a liberação da carga é de R$ 73 mil.

Veja Também

Com incertezas na economia, ES busca novos meios de ampliar arrecadação

Preço do etanol sobe junto com o da gasolina no ES; entenda o motivo

O motorista que transportava o álcool combustível foi parado pelos policiais no posto da PRF em Viana. Segundo o auditor fiscal da Receita Estadual Luiz Carlos Rodrigues, a carga tinha nota fiscal, mas o documento apontava que o produto teria como origem e destino cidades do interior de São Paulo.
"A carga até tinha uma nota fiscal, mas ela estava irregular. Pelo indicado, o produto estava sendo transportado entre duas cidades do interior de São Paulo – logo, não teria explicação lógica para essa carga passar pelo Espírito Santo. O que observamos é que ela seria revendida no Estado sem o pagamento dos impostos devidos", explicou.
O motorista que transportava a carga foi identificado inicialmente pela Receita Estadual. "Os auditores fiscais fizeram o levantamento de uma série de placas de caminhões que haviam sido identificados transportando produtos de forma irregular. Esse levantamento foi encaminhado à PRF, as placas foram cadastradas no sistema de monitoramento e quando o caminhão entrou no Estado, foi repassado o alerta aos policiais que estavam em campo", explicou o auditor fiscal da Receita Estadual Germanni Herzog.
* Com informações da Sefaz-ES

Veja Também

Mesmo com pandemia, ES deve conseguir novamente nota A no Tesouro

ES pode perder R$ 300 milhões com mudança no ICMS de vendas on-line

Empresas do ES brigam para não pagar R$ 30 bi em impostos ao Estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sefaz Combustível Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chernobyl: a história das milhares de crianças atingidas pela catástrofe que foram tratadas em Cuba
Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados