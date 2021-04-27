PRF persegue carro suspeito por 40 km na BR 262 no ES

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) perseguiram um veículo, na noite desta segunda-feira (26), por cerca de 40 km, na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, depois que o motorista desobedeceu uma ordem de parada, na altura do quilômetro 160.
Segundo informações da PRF, os policiais estavam realizando uma fiscalização, quando pediram um veículo para parar, mas como o condutor desobedeceu à ordem, iniciaram o acompanhamento tático que só parou quando o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou às margens da rodovia.
Após o acidente, o motorista disse aos policiais que não parou porque estava com droga dentro do carro e que tinha buscado em Vila Velha e levaria para o município de Ipatinga, em Minas Gerais.
Durante as buscas no veículo, os policiais encontraram três tabletes de pasta base de cocaína, totalizando três quilos, e 50g de haxixe. O veículo é um Volkswagem Gol e o motorista, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estava sozinho.
O motorista, que é do Estado de Minas Gerais, foi para a Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante e, na manhã desta terça-feira (27), foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).