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Inscrições abertas

Festival de Música de Colatina seleciona canções sobre centenário da cidade

Inscrições são feitas pela internet e premiação vai de R$ 500 a R$ 3 mil. A 15ª edição do evento acontecerá entre os dias 5 e 7 de agosto

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 10:30

Publicado em 

30 abr 2021 às 10:30
Cultura
Festival de Colatina abre inscrições para composições sobre o centenário Crédito: Divulgação | Prefeitura de Colatina
O FestCol, Festival Nacional de Música de Colatina, abriu inscrições que seguem até o dia 19 de julho. Nesta edição especial, a ideia é resguardar a história do município em obras compostas com o tema do centenário da cidade. A 15ª edição acontecerá entre os dias 5 e 7 de agosto em edição on-line, com transmissão via YouTube e Facebook.
O objetivo é reunir uma antologia musical, que valorize a cidade e os municípios que já pertenceram ao território, como Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Linhares, Marilândia, Pancas, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Sooretama e Vila Valério, que foram desmembrados de Colatina neste século de existência.
Para participar, cada concorrente pode inscrever no site da Prefeitura de Colatina uma música por compositor, que poderá ser interpretada por ele ou por outro intérprete no máximo uma vez no festival. O material de apresentação musical precisa ser gravado em vídeo, com resolução mínima HD, na posição horizontal e tamanho máximo de 100Mb. A Comissão Organizadora confirmará, por WhatsApp ou e-mail informado no formulário, o recebimento do material e a confirmação da inscrição.
Entre os inscritos, serão selecionadas 24 músicas, apresentadas entre os dois dias de semifinal. Dessas, 12 seguem para a etapa final, que acontece dia 7 de agosto. As músicas serão avaliadas pelos critérios de letra, melodia e interpretação.
O primeiro colocado recebe o prêmio de R$ 3 mil e um troféu. Todos os demais finalistas recebem troféu mais premiação, que vai de R$ 500 a R$2.700 para o segundo lugar.
*Com informações da Prefeitura de Colatina

SERVIÇO

15º FestCol Festival Nacional de Música 2021
  • Edição online – especial de Centenário
  • Data: 05 a 07 de agosto
  • Inscrições: até 19 de julho de 2021, no site da Prefeitura de Colatina
  • Informações: (27) 3177-7073

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