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Música

Violonista Elias Belmiro faz live em comemoração ao seu aniversário

A apresentação virtual é a segunda do músico durante a pandemia e ocorrerá nesta quinta-feira (29), às 20h

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:33

Sarah Bichara

Sarah Bichara

Publicado em 

28 abr 2021 às 17:33
Elias Belmiro faz live solidária e fala da recuperação do vício em álcool
Elias Belmiro faz live solidária e fala da recuperação do vício em álcool Crédito: Adam Soares
O violonista Elias Belmiro apresenta nesta quinta-feira (29) sua segunda live durante a pandemia. A transmissão virtual ocorrerá às 20h, no canal no YouTube do artista e no Facebook de sua amiga designer de moda Marilene de Miranda Campos. O show é uma comemoração ao aniversário de Belmiro, que, aos risos, diz estar completando, mais ou menos, 53 anos.
Elias conta que a apresentação é uma forma de realizar o desejo da amiga Marilene, que gostaria de ter feito uma comemoração no ano passado, o que acabou não sendo possível. "A ideia é que seja um presente para ele", conta Marilene, explicando que o show contará com arrecadações via Pix e Picpay para que Belmiro possa comprar equipamentos, com o objetivo de adaptar um espaço para ministrar aulas on-line. 
A respeito de sua expectativa para o show, ele pontua: "É a melhor possível! Para qualquer artista, seja qual for a sua área de atuação, a expectativa de mais um trabalho a ser apresentado o acompanha constantemente, disfarçada em um estado permanente de ansiedade e de agudas emoções, ou seja, um friozinho na barriga".
Sendo transmitida diretamente do Estúdio Bravo, em  Vitória, a live contará com distanciamento social e as devidas medidas de segurança em relação à Covid-19. Sobre o ambiente do espetáculo, o músico afirma que a ornamentação será simples, porém bela.
Quanto ao que vai rolar de música na apresentação, Belmiro detalha: "Pensei num repertório bem íntimo, ou poderia dizer um recital bem familiar, dissolvendo o eclético variante que vai de obras barrocas, renascentistas e clássicas a um apanhado de peças do repertório característico popular espanhol, não estando necessariamente em ordem cronológica".
Ele ainda conta que peças de Villa-Lobos, canções do "Rei do Baião", Luiz Gonzaga, e obras do violonista capixaba Maurício de Oliveira não poderiam faltar no set list da live. E para fazer este espetáculo, Belmiro contará com a participação de outros músicos. Estarão presentes: Leandro Silva, no violão 7 cordas; Bruno Miranda, com o pandeiro; Ivan Barbirato, no cavaquinho; Walterley Ferreira, no violão; e Eliana Rocha junto à Elaine Rovena na voz. Já a apresentação ficará por conta de Gerusa Contti.
A primeira live do artista ainda está disponível em seu canal no YouTube e pode ser um esquenta para o novo espetáculo. 

OLHANDO PARA O PRESENTE

Questionado sobre como tem sido a vida após o processo de reabilitação e retorno à música que passou em 2020, fato que foi noticiado até mesmo pelo Fantástico, o artista diz que está dissolvendo a cada dia o passado. Além disso, enfatiza: "Não gostaria de relembrar esse período infértil, vivo agora quase que um salto quântico, não estou apregoando a palavra futuro em minha vida, mas sim, o agora".
O artista que chegou a tocar em grandes orquestras e tem três CDs gravados lançou em 2021 um LP chamado “Reencontro”, organizado pelo grupo “Amigos do Vinil ES”. Já para o resto do ano, ele diz que o plano é buscar o que fazer, em um pensamento reflexivo. "Em suma, continuarei, na medida do possível, fazendo lives até conseguir me apossar de equipamentos que sejam pelo menos generosos (qualidade), e dar aulas on-line", pontua.

LIVE DE ANIVERSÁRIO ELIAS BELMIRO

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