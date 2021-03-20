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Em Chapada Grande

Médico anestesista morre em acidente de moto na BR 101 na Serra

Segundo informações repassadas pela família, Nicoletti se dirigia a um plantão em Aracruz; ele trabalhava em hospitais de Aracruz, Linhares e da Capital, atuando também na linha de frente no combate à Covid-19

Publicado em 19 de Março de 2021 às 22:19

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

19 mar 2021 às 22:19
Acidente de moto
Morre o anestesista Marcelo Silva Nicolety Crédito: Arquivo de amigos
Morreu na tarde desta sexta-feira (19) o médico anestesista Marcelo Silva Nicoletti, de 51 anos, vítima de acidente de trânsito entre a moto que pilotava e um veículo Toyota Etios. Segundo informações repassadas pela família, Nicoletti se dirigia a um plantão em Aracruz, quando se envolveu no acidente na BR 101, em Chapada Grande, na Serra.
O médico era concursado no Hospital Geral de Linhares (HGL) e trabalhava em hospitais de Aracruz e da Capital, atuando também na linha de frente no combate à pandemia da Covid-19.

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Vídeo mostra momento exato do acidente que vitimou médico na Serra

Para um dos irmãos do anestesista, o policial civil de 44 anos Egisto Nicoletti, o acontecimento deixou um vazio. "Não consigo falar nessa hora, fica uma falta gigantesca. Somos uma família de seis irmãos, temos muitas lembranças de infância, os seis na mesma casa. Depois que se tornou médico, foi sempre um profissional muito dedicado e hoje vejo o quanto foi querido, toda a classe médica ficou consternada. Nada que eu fale vai tirar a dor deste momento. Ele era um pai de família, um marido, irmão, amigo", lamentou.
O colega de trabalho e coordenador da Anestesia do HGL, Junior Biancardi, também demonstrou pesar. "Ele trabalhava aqui há mais de 20 anos. Desde que começou a pandemia, estamos também na linha de frente. Ele dava suporte aos pacientes graves de Covid", disse.
Acidente de moto
O anestesista Marcelo Silva Nicoletti entre amigos Crédito: Arquivo de amigos
Para Biancardi, o colega era um homem muito correto. "Ele era muito parceiro e reservado. Hoje em dia morava em um sítio em Domingos Martins, porque gostava muito de cavalo. Vinha para dar plantões, geralmente de moto, era um motociclista experiente. Nosso último contato foi na quarta-feira (17), em que trabalhamos juntos. Fica a tristeza, não tenho palavras, estamos todos chocados", concluiu.
Em nota, a Sociedade de Anestesiologia do Espírito Santo (SAES) lamentou o falecimento e manifestou pesar aos familiares.
Acidente em Fundão, médico de Linhares
Morre o anestesista Marcelo Silva Nicoletti Crédito: Divulgação | SAES
O HGL também prestou condolências aos familiares: "Neste momento de dor e pesar, todos os profissionais do Hospital Geral de Linhares (HGL) prestam solidariedade aos parentes, amigos e admiradores do médico anestesiologista Marcelo Silva Nicoletti, que seguirá como exemplo de dedicação à medicina e ao próximo", afirmou a nota.

Correção

22/03/2021 - 9:48
A matéria informava equivocadamente que a colisão aconteceu com um veículo HB20, mas a PRF confirmou após a publicação que era um Etios. O texto foi corrigido e atualizado.

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