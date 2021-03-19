Morre mãe do prefeito de Linhares, Guerino Zanon

O sepultamento será realizado no Cemitério São José. A despedida deve ser restrita a familiares e amigos próximos.

“Dona Luizinha nos deixou nesta manhã. Minha mãe foi uma mulher forte, companheira, sempre de portas abertas, de coração pronto para apoiar, confortar e ajudar. Ela tinha a capacidade de despertar nas pessoas os melhores sentimentos, fossem eles a gratidão, a sensação de amparo ou o amor expressado no seu sorriso. Siga em paz, mãe. Te amaremos e sentiremos saudades eternas".