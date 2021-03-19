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Norte do ES

Morre mãe do prefeito de Linhares, Guerino Zanon

Ela foi vítima de um choque séptico, em decorrência de infecção urinária e pulmonar bacteriana e aneurisma de aorta

Publicado em 19 de Março de 2021 às 13:50

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 mar 2021 às 13:50
Dona Luíza Ceolin Zanon
Dona Luíza Ceolin Zanon Crédito: Arquivo pessoal
Morreu na manhã desta sexta-feira (19) a mãe do prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB). Dona Luíza Ceolin Zanon, conhecida como Dona Luizinha, tinha 92 anos e foi vítima de um choque séptico, em decorrência de infecção urinária e pulmonar bacteriana e aneurisma de aorta. Ela estava internada na UTI do Hospital Rio Doce.
Dona Luizinha era viúva e deixa seis filhos: José Maria, Francisco Cesar, Maria Luiza, Janete, Agenor e Guerino.
O sepultamento será realizado no Cemitério São José. A despedida deve ser restrita a familiares e amigos próximos.
O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, manifestou-se sobre a perda:
“Dona Luizinha nos deixou nesta manhã. Minha mãe foi uma mulher forte, companheira, sempre de portas abertas, de coração pronto para apoiar, confortar e ajudar. Ela tinha a capacidade de despertar nas pessoas os melhores sentimentos, fossem eles a gratidão, a sensação de amparo ou o amor expressado no seu sorriso. Siga em paz, mãe. Te amaremos e sentiremos saudades eternas".

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