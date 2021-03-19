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Covid-19

Linhares vai vacinar idosos de 75 a 79 anos a partir de segunda (22)

O município recebeu um novo lote com 2.070 doses da Coronavac nesta quinta. O imunizante será aplicado em idosos de 75 a 79 anos e em profissionais de saúde

Publicado em 19 de Março de 2021 às 12:56

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 mar 2021 às 12:56
Vacinação idosos Linhares
Linhares vai vacinar idosos de 75 a 79 anos na próxima segunda (22) Crédito: Prefeitura de Linhares
Linhares, no Norte do ES, inicia na próxima segunda-feira (22) mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. O município recebeu 2.070 doses da Coronavac, nesta quinta-feira (18), e aplicará os imunizantes em idosos de 75 a 79 anos, em profissionais de saúde e em idosos entre 85 e 89 anos (segunda dose).
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o lote recebido permitirá ampliar a faixa etária de vacinação dos idosos e dar continuidade à imunização dos profissionais de saúde.

APLICAÇÃO COMEÇA NESTA SEGUNDA (22)

A vacinação com este novo lote de vacinas começa a partir da próxima segunda-feira (22). Para o idoso receber o imunizante, é necessário agendar uma data com os agentes de saúde do bairro. Já os profissionais de saúde podem se encaminhar às unidades de Lagoa do Meio e de Conceição. Idosos acamados serão vacinados em casa.

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Das 2.070 doses recebidas, 1.135 serão aplicadas em idosos na faixa etária entre 75 e 79 anos. Até o momento, segundo a secretaria, 342 pessoas com 79 anos já foram vacinadas, o que representa 15% da população total desta faixa etária.
Ainda segundo a prefeitura, 645 doses serão destinadas para a segunda aplicação em idosos entre 85 e 89 anos, e outras 290 serão direcionadas para profissionais de saúde, na faixa etária de 45 a 49 anos, que comprovem que estão em atuação.

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