Linhares vai vacinar idosos de 75 a 79 anos a partir de segunda (22)

Linhares vai vacinar idosos de 75 a 79 anos na próxima segunda (22) Crédito: Prefeitura de Linhares

Linhares , no Norte do ES , inicia na próxima segunda-feira (22) mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 . O município recebeu 2.070 doses da Coronavac, nesta quinta-feira (18), e aplicará os imunizantes em idosos de 75 a 79 anos, em profissionais de saúde e em idosos entre 85 e 89 anos (segunda dose).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o lote recebido permitirá ampliar a faixa etária de vacinação dos idosos e dar continuidade à imunização dos profissionais de saúde.

APLICAÇÃO COMEÇA NESTA SEGUNDA (22)

A vacinação com este novo lote de vacinas começa a partir da próxima segunda-feira (22). Para o idoso receber o imunizante, é necessário agendar uma data com os agentes de saúde do bairro. Já os profissionais de saúde podem se encaminhar às unidades de Lagoa do Meio e de Conceição. Idosos acamados serão vacinados em casa.

Das 2.070 doses recebidas, 1.135 serão aplicadas em idosos na faixa etária entre 75 e 79 anos. Até o momento, segundo a secretaria, 342 pessoas com 79 anos já foram vacinadas, o que representa 15% da população total desta faixa etária.