Um ano depois, saiba como está o primeiro paciente com Covid-19 em Linhares

Um ano depois do coronavírus chegar ao Espírito Santo, a pandemia vive o seu pior momento, com os casos e a ocupação de leitos em alta. Mas como estão os primeiros pacientes que contraíram a doença em 2020? Primeiro caso confirmado em Linhares e terceiro no Estado, o professor Admilson Reis dos Santos, de 53 anos, relata como venceu a Covid-19 e como se sente depois desse período.
O professor foi o primeiro caso de transmissão local do coronavírus no Espírito Santo, em um momento que os casos eram importados de outros países. Admilson contraiu a doença através de seu cunhado que veio da Inglaterra, e com quem teve contato em Vila Velha, cujo teste confirmou a infecção pelo vírus.
Admilson e a esposa, que testou negativo para o coronavírus, foram ao hospital em busca de atendimento no dia 12 de março, em Linhares. O diagnóstico saiu dois dias depois, em um sábado. “Minha esposa é hipertensa e minha preocupação foi que ela pudesse ter sido contaminada, mas demos sorte dela não ter sido”, contou o professor em entrevista para a TV Gazeta Norte.
Depois do contato com o cunhado e antes de ser diagnosticado com a doença, o professor teve contato com alunos e colegas de trabalho durante uma semana. A situação fez com que Linhares fosse um dos primeiros municípios do Espírito Santo a cancelar as aulas na rede municipal de educação.
O professor conta que essa foi sua maior preocupação, passar a doença para algum aluno ou colega de profissão. Como ninguém desse ciclo teve a Covid-19 confirmada nos dias seguintes, Admilson acredita que não contaminou ninguém.
Durante o período com a doença, o professor não precisou ser hospitalizado. Ele relata que teve sintomas como febre, dor de cabeça, cansaço e dor no corpo. Desses momentos, Admilson se recorda com carinho da solidariedade de amigos, familiares e vizinhos. “Foi parte essencial para o meu psicológico. As pessoas estavam rezando e torcendo pela minha recuperação. Recebi mensagens, doações e os vizinhos levaram alimentos na minha casa”, destacou.
Admilson contou ainda que mesmo depois de se curar da doença, os cuidados de prevenção são mantidos até hoje por ele, a esposa e os filhos. Isso ajudou com que nenhum desses familiares tivesse a doença. “As pessoas precisam continuar se cuidando, usando máscara e evitando aglomerações, só assim vamos vencer essa doença”, finalizou o educador.
MORTE DE COLEGA ABALOU PROFESSOR
Admilson se recuperou bem da doença e voltou às atividades como educador. Apesar disso, o professor ficou muito abalado quando dias depois de se curar, perdeu um colega de profissão em Linhares.
Reconhecido pelo seu trabalho como diretor da Escola Estadual Emir de Macedo Gomes, Jocival Marchiori, de 55 anos, faleceu no dia 9 de abril de 2020. A morte foi a primeira registrada em Linhares, em função da Covid-19. O educador ficou dez dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dr. Roberto Silvares, em São Mateus, onde faleceu.