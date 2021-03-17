Um ano depois, saiba como está o primeiro paciente com Covid-19 em Linhares

Um ano depois, veja como está o terceiro paciente a ser contaminado pelo coronavírus no ES Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

O professor foi o primeiro caso de transmissão local do coronavírus no Espírito Santo , em um momento que os casos eram importados de outros países. Admilson contraiu a doença através de seu cunhado que veio da Inglaterra, e com quem teve contato em Vila Velha, cujo teste confirmou a infecção pelo vírus.

Admilson e a esposa, que testou negativo para o coronavírus, foram ao hospital em busca de atendimento no dia 12 de março, em Linhares. O diagnóstico saiu dois dias depois, em um sábado. “Minha esposa é hipertensa e minha preocupação foi que ela pudesse ter sido contaminada, mas demos sorte dela não ter sido”, contou o professor em entrevista para a TV Gazeta Norte.

O professor conta que essa foi sua maior preocupação, passar a doença para algum aluno ou colega de profissão. Como ninguém desse ciclo teve a Covid-19 confirmada nos dias seguintes, Admilson acredita que não contaminou ninguém.

Um ano depois veja como está o terceiro paciente a ser contaminado pelo coronavírus no ES Crédito: TV Gazeta Norte

Durante o período com a doença, o professor não precisou ser hospitalizado. Ele relata que teve sintomas como febre, dor de cabeça, cansaço e dor no corpo . Desses momentos, Admilson se recorda com carinho da solidariedade de amigos, familiares e vizinhos. “Foi parte essencial para o meu psicológico. As pessoas estavam rezando e torcendo pela minha recuperação. Recebi mensagens, doações e os vizinhos levaram alimentos na minha casa”, destacou.

Jocival Marchiori, professor e ex-diretor de colégio de Linhares Crédito: Reprodução/Twitter

Admilson contou ainda que mesmo depois de se curar da doença, os cuidados de prevenção são mantidos até hoje por ele, a esposa e os filhos. Isso ajudou com que nenhum desses familiares tivesse a doença. “As pessoas precisam continuar se cuidando, usando máscara e evitando aglomerações, só assim vamos vencer essa doença”, finalizou o educador.

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