Coronavírus: ES registra 6.783 mortes e passa de 348 mil casos

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay

Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.426 novos casos, chegando a 348.970 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 44.472. Serra aparece em segundo, com 43.731 confirmações da doença, seguido por Vitória (37.875) e Cariacica (26.958).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.773 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.945), em Vila Velha.

Até esta terça-feira (16), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 327.795, sendo 1.775 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 1,9% no Estado.

A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 184.423 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

QUARENTENA

As medidas estão sendo adotadas, segundo Casagrande, em decorrência do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19.