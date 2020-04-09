'Lutou bravamente', diz secretário do ES sobre diretor morto por Covid-19

Professor morto pela Covid-19 em Linhares Crédito: Redes Sociais/Reprodução

O secretário lembrou que na última semana entrou em contato com a família do educador para saber sobre o estado de saúde de Jocival. Nós recebemos as informações da esposa que o quadro era grave, mas estávamos esperando uma melhora no quadro dele.

Segundo Angelo, o diretor atuou por mais de 30 anos na rede estadual de educação, e boa parte desse tempo como diretor da escola Emir de Macedo Gomes, onde teve destacada atuação. O educador se aposentou no final do último ano.

"Lamento que depois de todo esse período de dedicação e entrega para a educação do Estado, ele tenha morrido no momento de poder aproveitar a sua aposentadoria. É uma perda muito significativa para nós" Vitor de Angelo - Secretário de Estado da Educação

PRIMEIRA MORTE EM LINHARES

A morte do professor Jocival Marchiori, de 55 anos, foi a primeira registrada em Linhares. O educador foi diagnosticado com o novo coronavírus e estava há cerca de dez dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dr. Roberto Silvares, em São Mateus, onde faleceu. De acordo com a Secretaria de Saúde, o paciente tinha um quadro de hipertensão e estava acima do peso.

Foi a segunda morte pela doença na Região Norte do Espírito Santo. No último sábado (4), o gerente de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal em São Mateus, Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, também faleceu em decorrência da doença.

Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

ENTERRO SEM VELÓRIO

O corpo do educador foi retirado do hospital ainda na manhã desta quinta-feira (9) por uma funerária e encaminhado para Linhares, onde foi sepultado, sem a realização de velório, seguindo assim uma recomendação do Ministério da Saúde. Poucos familiares acompanharam a despedida em um cemitério local.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (8), Linhares tem até o momento, 209 casos notificados, sendo 8 confirmados, 102 descartados e 99 casos suspeitos da Covid-19.

LUTO OFICIAL EM LINHARES

Após registrar a primeira morte pela Covid-19, a Prefeitura de Linhares decretou, nesta quinta-feira (9), luto oficial por três dias pelo falecimento de Jocival Marchiori.

Em nota de pesar, o prefeito relembrou a trajetória do educador e lamentou a morte de Jocival. Lamento imensamente sua perda e, neste momento de dor e tristeza, em nome de todos os linharenses, expresso, consternado, solidariedade aos familiares e amigos, bem como a toda comunidade acadêmica e administrativa do Estadual, escreveu.

Confira a nota do Secretário de Estado da Educação na íntegra: