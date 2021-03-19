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Barcelona

Caminhão vai parar no canteiro central da BR 101, na Serra

Um vídeo registrado por ouvintes da Rádio CBN Vitória mostra que parte do caminhão ficou parada em um das faixas da via; apesar do acidente trânsito flui sem retenções no local

Publicado em 19 de Março de 2021 às 14:59

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

19 mar 2021 às 14:59
Motorista perde o controle e caminhão vai parar sobre canteiro central da BR 101
Caminhão foi parar no canteiro central da BR 101 em Barcelona, na Serra Crédito: Reprodução/Ouvinte CBN
Um caminhão foi parar no canteiro central da BR 101, na Serra, no início da tarde desta sexta-feira (19). A ocorrência foi registrada por volta das 13h30, na altura do bairro Barcelona. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle da direção e o veículo atravessou a pista antes de parar no local.
Um vídeo registrado por ouvintes da Rádio CBN Vitória mostra que parte do caminhão ficou parada em um das faixas da via. Por isso, motoristas que passavam pela rodovia tinham que desviar do veículo. Mesmo assim, o trânsito flui sem retenções no local. 
De acordo com informações divulgadas pela PRF, equipes da Eco101, concessionária que administra a via, foram deslocadas para atender a ocorrência no local. 
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o caminhão saiu da pista às 13h38, no km 264,1 da rodovia. Ainda de acordo com a concessionária, foram acionados recursos como guincho e viatura de inspeção para a ocorrência. Não houve vítimas. 
Durante o atendimento as faixas 1 e 2 no sentido norte ficaram interditadas, mas foram liberadas às 14h44, após a retirada do caminhão do local. 

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