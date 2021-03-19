Caminhão vai parar no canteiro central da BR 101, na Serra

Caminhão foi parar no canteiro central da BR 101 em Barcelona, na Serra Crédito: Reprodução/Ouvinte CBN

Um caminhão foi parar no canteiro central da BR 101 , na Serra , no início da tarde desta sexta-feira (19). A ocorrência foi registrada por volta das 13h30, na altura do bairro Barcelona. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o motorista perdeu o controle da direção e o veículo atravessou a pista antes de parar no local.

Um vídeo registrado por ouvintes da Rádio CBN Vitória mostra que parte do caminhão ficou parada em um das faixas da via. Por isso, motoristas que passavam pela rodovia tinham que desviar do veículo. Mesmo assim, o trânsito flui sem retenções no local.

#CDT - Serra: ouvinte Devanir registrou caminhão que invadiu o canteiro central na BR-101, altura de Barcelona, sentido Vitória. Trânsito flui bem no local. pic.twitter.com/VafS3iZ6RT — CBN Vitória (@cbnvitoria) March 19, 2021

De acordo com informações divulgadas pela PRF, equipes da Eco101, concessionária que administra a via, foram deslocadas para atender a ocorrência no local.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o caminhão saiu da pista às 13h38, no km 264,1 da rodovia. Ainda de acordo com a concessionária, foram acionados recursos como guincho e viatura de inspeção para a ocorrência. Não houve vítimas.