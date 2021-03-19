Manifestantes fecham parcialmente a Rodovia do Contorno em Cariacica

Protesta fecha parcialmente a Rodovia do Contorno Crédito: Internauta

Uma manifestação interditou parcialmente o trânsito na Rodovia do Contorno, em Cariacica , na manhã desta sexta-feira (19). O protesto começou por volta das 5h20 e fechou o sentido Viana-Serra da rodovia, no km 290,5, na altura do bairro Vila Prudêncio. A pista foi liberada às 7h.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes protestaram contra falta de energia em um dos bairros da região - a PRF não soube informar qual seria o bairro . O grupo colocou galhos de árvores e pneus para impedir a passagem de veículos na pista.

Além da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a concessionária Eco 101 também acompanham a manifestação. Segundo os manifestantes, cerca de 150 famílias estão há 50 dias sem energia. O grupo admitiu que parte deles tem ligação irregular de energia, os chamados "gatos", mas que essas pessoas estão tentando regularizar a situação

"A gente tem cadeirante, a gente tem criança. Imagina ficar 50 dias sem energia. Já perdemos máquina de energia porque a energia pocou", reclamou uma líder comunitária, em entrevista à TV Gazeta.

Em nota enviada para a reportagem, a EDP informou que não há registro de falta de energia na rede elétrica que atende o bairro de Vila Prudêncio, em Cariacica, e esclareceu que os pedidos de nova ligação de energia são realizados quando o imóvel se encontra em área devidamente legalizada e regularizada pelos órgãos competentes, e dentro do prazo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além disso, segundo a empresa, a ligação de energia não pode ser realizada nas residências construídas na área de servidão (faixa de segurança) sob a rede distribuição de energia elétrica, tendo em vista o risco que isso representaria a segurança das pessoas.

Nesse sentido, a empresa ressaltou que as redes de distribuição da EDP obedecem a todas as normas técnicas e legislações vigentes, tendo sido aprovadas pelos órgãos públicos competentes.