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Casas sem energia

Manifestantes fecham parcialmente a Rodovia do Contorno em Cariacica

O protesto começou por volta das 5h20 e fecha o sentido Viana-Serra da rodovia, no km 290,5. Moradores alegam que casas estão sem energia

Publicado em 19 de Março de 2021 às 06:42

Publicado em 

19 mar 2021 às 06:42
Manifestantes reclamam de falta de energia
Protesta fecha parcialmente a Rodovia do Contorno Crédito: Internauta
Uma manifestação interditou parcialmente o trânsito na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (19). O protesto começou por volta das 5h20 e fechou o sentido Viana-Serra da rodovia, no km 290,5, na altura do bairro Vila Prudêncio. A pista foi liberada às 7h.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes protestaram contra falta de energia em um dos bairros da região - a PRF não soube informar qual seria o bairro . O grupo colocou galhos de árvores e pneus para impedir a passagem de veículos na pista.
Além da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a concessionária Eco 101 também acompanham a manifestação. Segundo os manifestantes, cerca de 150 famílias estão há 50 dias sem energia. O grupo admitiu que parte deles tem ligação irregular de energia, os chamados "gatos", mas que essas pessoas estão tentando regularizar a situação
"A gente tem cadeirante, a gente tem criança. Imagina ficar 50 dias sem energia. Já perdemos máquina de energia porque a energia pocou", reclamou uma líder comunitária, em entrevista à TV Gazeta.
Em nota enviada para a reportagem, a EDP informou que não há registro de falta de energia na rede elétrica que atende o bairro de Vila Prudêncio, em Cariacica, e esclareceu que os pedidos de nova ligação de energia são realizados quando o imóvel se encontra em área devidamente legalizada e regularizada pelos órgãos competentes, e dentro do prazo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Além disso, segundo a empresa, a ligação de energia não pode ser realizada nas residências construídas na área de servidão (faixa de segurança) sob a rede distribuição de energia elétrica, tendo em vista o risco que isso representaria a segurança das pessoas.
Nesse sentido, a empresa ressaltou que as redes de distribuição da EDP obedecem a todas as normas técnicas e legislações vigentes, tendo sido aprovadas pelos órgãos públicos competentes.
A concessionária reforçou, ainda, que ligações irregulares podem provocar sobrecarga na rede elétrica com prejuízo para a população, que sofre com a interrupção do fornecimento do sistema para suas residências e vias públicas e, também, acidentes mais graves, em razão do contato direto com a rede energizada.

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