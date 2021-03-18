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Bairro José de Anchieta

Carreta carregada com biodiesel tomba na BR 101, na Serra

De acordo com informações divulgadas pela PRF, equipes da Eco101, concessionária que administra a via, estão no local monitorando o trânsito e avaliando a retirada do veículo

Publicado em 18 de Março de 2021 às 14:42

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

18 mar 2021 às 14:42
Carreta carregada com biodisel tomba na BR 101
Carreta carregada com biodiesel tomba na BR 101, na Serra Crédito: Leitor/ A Gazeta
Uma carreta carregada com biodiesel tombou no quilômetro 266 da BR 101 por volta das 13h20 desta quinta-feira (18). O acidente aconteceu na altura do bairro José de Anchieta, na Serra. Ninguém ficou ferido. 
De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes da Eco101, concessionária que administra a via, estão no local monitorando o trânsito e avaliando como será feita a retirada do veículo do local.
A PRF acrescentou ainda que não foi preciso interditar a via por completo, já que uma das faixas está liberada para o tráfego de veículos. Apesar disso, a polícia reforça que os motoristas devem ter cautela e redobrar a atenção ao passar pelo local.
Por meio de vídeos encaminhados por leitores de A Gazeta, é possível ver que parte do compartimento que carregava o óleo ocupou uma das partes centrais da via. 
Segundo a Eco101, os recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) estão no local. A PRF, o Corpo de Bombeiros e o Iema foram acionados. A pista marginal no sentido Sul está interditada para o atendimento.
Demandado, o Corpo de Bombeiros afirmou que equipes foram ao local e constataram que havia um pequeno vazamento de óleo do veículo.  A partir da ocorrência, a empresa responsável pela carreta foi solicitada para realizar o transbordo do óleo para um outro compartimento. Ainda de acordo com os Bombeiros, a ação durar cerca de cinco horas.
Por volta das 16h30, ouvintes da Rádio CBN afirmaram que, devido a ação das equipes no local do vazamento, um congestionamento foi formado nas proximidades do quilômetro 266.
Equipes da Eco 101 trabalham no local do tombamento da carreta.
Equipes da Eco 101 trabalham no local do acidente.  Crédito: Ouvinte CBN/ Ilton Barbosa

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