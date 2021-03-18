Carreta carregada com biodiesel tomba na BR 101, na Serra Crédito: Leitor/ A Gazeta

Uma carreta carregada com biodiesel tombou no quilômetro 266 da BR 101 por volta das 13h20 desta quinta-feira (18). O acidente aconteceu na altura do bairro José de Anchieta, na Serra. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes da Eco101, concessionária que administra a via, estão no local monitorando o trânsito e avaliando como será feita a retirada do veículo do local.

A PRF acrescentou ainda que não foi preciso interditar a via por completo, já que uma das faixas está liberada para o tráfego de veículos. Apesar disso, a polícia reforça que os motoristas devem ter cautela e redobrar a atenção ao passar pelo local.

Por meio de vídeos encaminhados por leitores de A Gazeta, é possível ver que parte do compartimento que carregava o óleo ocupou uma das partes centrais da via.

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Segundo a Eco101, os recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) estão no local. A PRF, o Corpo de Bombeiros e o Iema foram acionados. A pista marginal no sentido Sul está interditada para o atendimento.

Demandado, o Corpo de Bombeiros afirmou que equipes foram ao local e constataram que havia um pequeno vazamento de óleo do veículo. A partir da ocorrência, a empresa responsável pela carreta foi solicitada para realizar o transbordo do óleo para um outro compartimento. Ainda de acordo com os Bombeiros, a ação durar cerca de cinco horas.

Por volta das 16h30, ouvintes da Rádio CBN afirmaram que, devido a ação das equipes no local do vazamento, um congestionamento foi formado nas proximidades do quilômetro 266.