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Motociclista vai parar embaixo de carreta em acidente, em Cachoeiro

A batida impressionou quem passou pelo local, no trevo do IBC. Motociclista ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Publicado em 17 de Março de 2021 às 19:38

Publicado em 

17 mar 2021 às 19:38
Acidente entre carreta e moto no bairro IBC em Cachoeiro
Acidente entre carreta e moto em Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma motociclista ficou ferida no final da tarde desta quarta-feira (17) depois de se envolver em um acidente com uma carreta, próximo ao trevo do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A batida impressionou quem passou pelo local, a motociclista foi parar embaixo da carreta. O acidente deixou o trânsito lento no sentido IBC x Centro da cidade.
As causas do acidente não foram informadas. O Corpo de Bombeiros resgatou a vítima, que sofreu ferimentos, para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O  estado de saúde da vítima não foi informado pela unidade. 

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