Motociclista vai parar embaixo de carreta em acidente, em Cachoeiro

Uma motociclista ficou ferida no final da tarde desta quarta-feira (17) depois de se envolver em um acidente com uma carreta, próximo ao trevo do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A batida impressionou quem passou pelo local, a motociclista foi parar embaixo da carreta. O acidente deixou o trânsito lento no sentido IBC x Centro da cidade.
As causas do acidente não foram informadas. O Corpo de Bombeiros resgatou a vítima, que sofreu ferimentos, para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde da vítima não foi informado pela unidade.