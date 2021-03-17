Carro capota na Avenida Dante Michelini, em Vitória

Capotamento de um carro é registrado na Avenida Dante Michelini, na altura da Caixa Econômica Federal, sentido Centro de Vitória. Crédito: Leitor/ A Gazeta

A tarde desta quarta-feira (17) começou com uma colisão seguida de capotamento de um carro na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha , no sentido Centro de Vitória. O acidente ocorreu às 12h50, no cruzamento da avenida com a rua Carlos Monteiro de Lemos, próximo a uma agência da Caixa Econômica Federal

De acordo com as primeiras informações repassadas pela Guarda Municipal de Vitória, o motorista teria perdido o controle do veículo e capotado em seguida.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou, por meio de uma nota, que o condutor do veículo que tombou foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no local. Ele tinha escoriações nos braços.

Após o capotamento, um congestionamento se formou no local. O carro ficou atravessado na pista, ocupando uma das faixas da via. Entretanto, por volta das 15h o carro foi removido e via foi liberada.