Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Carro capota na Avenida Dante Michelini, em Vitória

O acidente foi registrado no início da tarde desta quarta (17) na Avenida Dante Michelini, próximo à Caixa Econômica Federal; um motorista foi socorrido pelos Bombeiros com escoriações leves

Publicado em 17 de Março de 2021 às 14:58

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

17 mar 2021 às 14:58
Capotamento de um carro é registrado na Avenida Dante Michelini, na altura da Caixa Econômica Federal, sentido Centro de Vitória. Crédito: Leitor/ A Gazeta
A tarde desta quarta-feira (17) começou com uma colisão seguida de capotamento de um carro na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, no sentido Centro de Vitória. O acidente ocorreu às 12h50, no cruzamento da avenida com a rua Carlos Monteiro de Lemos, próximo a uma agência da Caixa Econômica Federal
De acordo com as primeiras informações repassadas pela Guarda Municipal de Vitória, o motorista teria perdido o controle do veículo e capotado em seguida.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou, por meio de uma nota, que o condutor do veículo que tombou foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no local. Ele tinha escoriações nos braços.
Após o capotamento, um congestionamento se formou no local. O carro ficou atravessado na pista, ocupando uma das faixas da via. Entretanto, por volta das 15h o carro foi removido e via foi liberada. 

Atualização

17/03/2021 - 6:00
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que o condutor teve escoriações no braço e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. E que o carro foi removido da via por volta das 15h. O texto foi atualizado.

Veja Também

Vídeo: briga entre motociclista e motorista em Guarapari vai parar na delegacia

Motorista de caminhão morre em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Avenida Dante Michelini Grande Vitória trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Batata-doce: 5 formas de consumir e aproveitar os seus benefícios
Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados