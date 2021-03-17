Carro capota na Avenida Dante Michelini, em Vitória

A tarde desta quarta-feira (17) começou com uma colisão seguida de capotamento de um carro na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, no sentido Centro de Vitória. O acidente ocorreu às 12h50, no cruzamento da avenida com a rua Carlos Monteiro de Lemos, próximo a uma agência da Caixa Econômica Federal
De acordo com as primeiras informações repassadas pela Guarda Municipal de Vitória, o motorista teria perdido o controle do veículo e capotado em seguida.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou, por meio de uma nota, que o condutor do veículo que tombou foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no local. Ele tinha escoriações nos braços.
Após o capotamento, um congestionamento se formou no local. O carro ficou atravessado na pista, ocupando uma das faixas da via. Entretanto, por volta das 15h o carro foi removido e via foi liberada.
Atualização
17/03/2021 - 6:00
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que o condutor teve escoriações no braço e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. E que o carro foi removido da via por volta das 15h. O texto foi atualizado.