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Cenas de fúria

Vídeo: briga entre motociclista e motorista em Guarapari vai parar na delegacia

A troca de ofensas com direito a carro jogado sobre a moto aconteceu na manhã desta terça-feira (16) no Centro da cidade e foi registrada por câmeras de segurança. Os condutores do carro e da moto foram encaminhados à delegacia

Publicado em 17 de Março de 2021 às 11:53

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

17 mar 2021 às 11:53
Guarapari
Quadros mostram momentos da briga de trânsito em Guarapari ocorrida na manhã desta terça-feira (16) Crédito: Divulgação
Xingamentos, gestos ofensivos, carro jogado em cima de moto e vidro do para-brisa quebrado por golpes com capacete. Tudo isso e muito mais aconteceu em uma briga de trânsito entre um motociclista e o condutor de um veículo, na manhã desta terça-feira (16), próximo das 10h30, no Centro de Guarapari, em frente a um destacamento da Polícia Militar da cidade.

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Vídeos registrados por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos de onde ocorreu a confusão registram o momento em que a moto e o carro – um Ford Ecosport branco – se aproximam lado a lado até pararem devido ao sinal de trânsito em um cruzamento. Já com os veículos parados, o condutor da moto e o motorista começam a discutir até o momento em que o motociclista dá um soco na lataria do automóvel.
Na sequência, o motorista do Ford Ecosport arranca com o carro e ameaça jogá-lo sobre a moto. De maneira imediata, o piloto reage e dá outro soco no veículo. O que se vê instantes depois é uma cena de fúria: o motorista arranca e joga o carro em cima da motocicleta e o motociclista cai no asfalto, mas se levanta em poucos instantes.

VEJA O VÍDEO DA BRIGA

Quando o motorista se preparava para sair do local com o carro, o motociclista, com o capacete já na mão, bate com o objeto no vidro do Ford Ecosport. Após notar o dano no para-brisa, o condutor do carro engata a marcha ré, arranca com o carro, arrasta a moto por alguns metros e sai do local.
Uma pessoa que passava pela calçada, ao notar a fuga do motorista, corre a pé atrás do Ford Ecosport, bate no vidro da porta traseira e tenta impedir que o condutor saia do local da briga. O trânsito no local chegou a ficar praticamente parado por conta da confusão. A discussão prossegue por mais alguns segundos até que o motorista segue em direção à ponte. Apesar das cenas de violência e agressões, o piloto da moto não sofreu ferimentos.

POLÍCIA MILITAR

Demandada pela reportagem sobre o ocorrido, a Polícia Militar respondeu, em nota, que um veículo e uma motocicleta se chocaram no bairro Centro, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (16). No local, apenas o condutor da motocicleta se apresentou para a confecção da ocorrência e, o condutor do carro, havia prosseguido à seção de trânsito do 10º Batalhão para registrar o fato.
Ainda de acordo com a PM, o motociclista informou que após a batida houve um desentendimento entre os condutores que resultou em diversas agressões verbais. As partes foram encaminhadas à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. Foi realizado teste de etilômetro em ambos, mas deram negativo. Uma testemunha que presenciou o fato disse que no intuito de conter a evasão do condutor do carro, ele correu atrás do veículo e se agarrou no vidro. Não foi necessário acionar o atendimento médico.
Já a Polícia Civil informou que ambos assinaram um Termo Circunstanciado (TC), por ser um crime de menor potencial ofensivo, e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo. "Os dois foram encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para realizar exame de corpo de delito. O caso segue sob investigação da Dipo de Guarapari e para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".

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