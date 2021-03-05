Motorista perde o controle e atinge muro de casa em Guarapari

Um acidente chamou a atenção de motoristas e moradores que passaram pela Praia do Morro, em Guarapari, no final da tarde desta sexta-feira (05). Uma motorista embriagada perdeu o controle da direção e acabou atingindo o muro e parte de uma casa presente nas proximidades da orla do balneário.
Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, um homem ligou para o Ciodes informando que havia chamado a sua ex-companheira para ingerir bebida alcóolica na sua residência. Entretanto, na hora de ir embora a mulher, já alterada, pegou a chave do carro e saiu com o veículo. O homem ainda tentou impedi-la, mas sem sucesso.
Ainda de acordo com a versão do ex-companheiro à polícia, a condutora chocou-se contra o muro de uma residência ao passar por uma curva, após sair com o veículo pelas ruas do balneário.
Após a colisão, equipes do Corpo de Bombeiros, foram acionadas. Durante o resgate, a condutora do automóvel se encontrava parcialmente presa no veículo devido à força da colisão, porém consciente.
A motorista teve ferimentos leves e foi encaminhada pela ambulância ao PA de Guarapari.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional do município.