Engavetamento com três veículos complica o trânsito na Terceira Ponte

Um engavetamento envolvendo três veículos deixou o trânsito complicado na Terceira Ponte no início da tarde desta sexta-feira (05). O acidente aconteceu por volta das 14h no vão central, no sentido Vila Velha - Vitória. Segundo informações da concessionária Rodosol, há uma vítima aguardando atendimento. A ambulância foi encaminhada ao local.
Logo após o acidente, o trânsito no sentido contrário da colisão também ficou complicado. Os motoristas sentem a retenção nos acessos à ponte pelo lado de Vitória, com impacto na Avenida Nossa Senhora da Penha, na Rua Dukla de Aguiar e na Avenida Cezar Hilal.
No lado de Vila Velha há registro de lentidão desde a Avenida Francelina Setúbal, em Itapuã, e também nas vias de acesso à ponte na Praia da Costa, como a Rua Ceará e a Avenida Antônio Gil Veloso.