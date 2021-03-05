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Trânsito

Engavetamento com três veículos complica o trânsito na Terceira Ponte

De acordo com informações da Rodosol, pelo menos uma pessoa ficou ferida; equipes da concessionária atuam no vão central

Publicado em 05 de Março de 2021 às 14:53

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

05 mar 2021 às 14:53
Acidente complica o trânsito na Terceira Ponte
Acidente deixa o trânsito complicado na Terceira Ponte.  Crédito: Reprodução/ Rodosol
Um engavetamento envolvendo três veículos deixou o trânsito complicado na Terceira Ponte no início da tarde desta sexta-feira (05). O acidente aconteceu por volta das 14h no vão central, no sentido Vila Velha - Vitória. Segundo informações da concessionária Rodosol, há uma vítima aguardando atendimento. A ambulância foi encaminhada ao local. 
Logo após o acidente, o trânsito no sentido contrário da colisão também ficou complicado. Os motoristas sentem a retenção  nos acessos à ponte pelo lado de Vitória, com impacto na Avenida Nossa Senhora da Penha, na Rua Dukla de Aguiar e na Avenida Cezar Hilal.
No lado de Vila Velha há registro de lentidão desde a Avenida Francelina Setúbal, em Itapuã, e também nas vias de acesso à ponte na Praia da Costa, como a Rua Ceará e a Avenida Antônio Gil Veloso.

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