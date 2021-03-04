Mais um motoboy sofre acidente em cruzamento perigoso de Cachoeiro

Batida no cruzamento do bairro Jardim América Crédito: Reprodução/ Google Maps

A Polícia Militar não informou como o acidente aconteceu. Disse que um carro e uma moto bateram no local e o piloto da motocicleta foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade, o rapaz segue internado no pronto-socorro.

Quem passa pelo local constantemente diz que os acidentes envolvendo motociclistas e carros são comuns no ponto. “Neste cruzamento, dificilmente passa um mês sem acidentes. Uma vez, em uma noite foram três acidentes e todos envolvendo motociclistas no cruzamento”, disse o motoboy Paulo Vitor Freitas.

O motociclista Mauricio Carvalho acredita que se houvessem redutores de velocidade ou semáforos, as batidas poderiam ser evitadas. “Tem que colocar um semáforo, um redutor de velocidade. Alguma medida tem que ser tomada neste local, pois do jeito que está não dá. Tem uma câmera de videomonitoramento da prefeitura aqui que poderia solucionar muitos acidentes do local”, disse.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Sobre a câmera, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse, por meio de nota, que o poste com o equipamento foi instalado para um teste no projeto de cerco eletrônico na cidade no ano passado, mas a câmera foi desativada. Sobre o cerco eletrônico, a prefeitura disse que ele ainda vai ser implantado e vai ampliar o número de câmeras . Um dos locais contemplados será o trevo.

Sobre o pedido de semáforo, quebra-molas e sinalizador, não houve retorno da prefeitura.