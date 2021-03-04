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Alerta

Mais um motoboy sofre acidente em cruzamento perigoso de Cachoeiro

O entregador foi atingido por um carro no cruzamento do bairro Jardim América e ficou ferido. O local é o mesmo onde outro motoboy, Alexandre Marinho, de 26 anos, foi atingido por um carro e morreu na última sexta-feira (26)

Publicado em 04 de Março de 2021 às 17:30

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 mar 2021 às 17:30
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Batida no cruzamento do bairro Jardim América Crédito: Reprodução/ Google Maps
Um motoboy ficou ferido na noite desta quinta-feira (03) ao se envolver em uma batida no cruzamento do bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O entroncamento das rodovias Gumercindo Moura Nunes, Jones dos Santos Neves e Avenida José Félix Cheim é o mesmo local onde outro motoboy, Alexandre Marinho, de 26 anos, foi atingido por um carro e morreu na sexta-feira passada (26).
A Polícia Militar não informou como o acidente aconteceu. Disse que um carro e uma moto bateram no local e o piloto da motocicleta foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade, o rapaz segue internado no pronto-socorro.

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Quem passa pelo local constantemente diz que os acidentes envolvendo motociclistas e carros são comuns no ponto. “Neste cruzamento, dificilmente passa um mês sem acidentes. Uma vez, em uma noite foram três acidentes e todos envolvendo motociclistas no cruzamento”, disse o motoboy Paulo Vitor Freitas.
O motociclista Mauricio Carvalho acredita que se houvessem redutores de velocidade ou semáforos, as batidas poderiam ser evitadas. “Tem que colocar um semáforo, um redutor de velocidade. Alguma medida tem que ser tomada neste local, pois do jeito que está não dá. Tem uma câmera de videomonitoramento da prefeitura aqui que poderia solucionar muitos acidentes do local”, disse.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Sobre a câmera, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse, por meio de nota, que o poste com o equipamento foi instalado para um teste no projeto de cerco eletrônico na cidade no ano passado, mas a câmera foi desativada. Sobre o cerco eletrônico, a prefeitura disse que ele ainda vai ser implantado e vai ampliar o número de câmeras . Um dos locais contemplados será o trevo.
Sobre o pedido de semáforo, quebra-molas e sinalizador, não houve retorno da prefeitura.
Com informações da repórter da TV Gazeta Sul, Maira Brito. 

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