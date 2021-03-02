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Trânsito

Acidente entre carro e moto deixa mulher ferida em Vitória

Carro e moto colidiram no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Rua Doutora Zilda Arns, na noite desta terça-feira (2)

Publicado em 02 de Março de 2021 às 20:49

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 mar 2021 às 20:49
Batida entre carro e moto deixou uma pessoa levemente ferida nesta terça-feira (2), em Vitória
Batida entre carro e moto deixou uma pessoa levemente ferida nesta terça-feira (2), em Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ
Um acidente no cruzamento entre a Avenida Dante Michelini e a Rua Doutora Zilda Arns, próximo à orla de Camburi, Vitória, deixou uma pessoa ferida. A batida entre um carro e uma motocicleta aconteceu na noite desta terça-feira (2), por volta das 19h10.
Com a força do colisão, a mulher que pilotava a moto caiu no asfalto e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros que passava pelo local. De acordo com o cabo Bruno Melo, ela estava lúcida e, em princípio, não apresentava fraturas. Ainda assim, ela foi levada para um hospital.
Batida entre carro e moto deixou uma pessoa levemente ferida nesta terça-feira (2), em Vitória
Apesar do acidente, condutora da moto não apresentava qualquer fratura Crédito: Fernando Madeira | GZ
De acordo com um taxista que testemunhou o acidente, o carro estava trafegando na Avenida Dante Michelini, no sentido Praia do Canto, e a moto estava entrando na Rua Doutora Zilda Arns. "Foi tudo muito rápido, não sei se o sinal estava aberto na hora, mas o carro acertou a moto e a menina ficou gritando de dor", contou.
Ainda segundo o taxista, o motorista do carro envolvido no acidente não se feriu e deixou o local após o início do resgate. Por causa do atendimento à vítima, a faixa da direita da Avenida Dante Michelini precisou ser interditada, mas, por volta das 20h15,  já estava totalmente liberada, de acordo com a Guarda Municipal de Vitória.

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