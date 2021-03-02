Vídeo: reboque com carga se solta de carreta na BR 262, em Cariacica

O reboque de uma carreta que estava carregado com um contêiner se desprendeu da cabine, enquanto o veículo trafegava pela BR 262. O incidente aconteceu na tarde desta terça-feira (2), na pista central da rodovia, na altura do bairro Rio Branco, em Cariacica. Praticamente em frente à sede da Viação Águia Branca.
O motorista Rafael Rodrigues Pereira passou pelo local por volta das 15h20 e gravou a cena, no mínimo, surpreendente. O vídeo mostra o reboque tombado para a frente e as rodas traseiras totalmente suspensas. Nas imagens é possível ver a cabine branca e duas pessoas próximas à carga. Não há informações sobre causa e feridos.
"Eu não vi exatamente como tudo aconteceu, como a carga se soltou. Eu só vi que colocaram alguns cones no local para evitar acidentes e que a carreta estava parada mais para frente", contou Rafael. "Eu que rodo direto aqui achei muito inusitado. Nunca tinha visto nada parecido com isso", completou o motorista.
Pelo vídeo enviado para A Gazeta é possível observar que o veículo e o reboque estavam na faixa da direita, no sentido Norte da BR 262. A reportagem acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que apenas afirmou não ter conhecimento da ocorrência, nem registro de qualquer interdição no trecho da pista.