Transportava combustível

Motorista morre carbonizado após carreta pegar fogo no ES

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu na tarde desta segunda-feira (1°). O motorista da carreta ficou preso e foi carbonizado dentro do veículo

Publicado em 02 de Março de 2021 às 11:21

Vinicius Zagoto

Motorista morre carbonizado após carreta pegar fogo em Nova Venécia Crédito: Divulgação/Sesp
O motorista da carreta de combustível que tombou na ES 137, rodovia que liga Nova Venécia a São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, ficou preso às ferragens e foi carbonizado dentro do veículo. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (1°) e o incêndio durou até o início desta terça-feira (2), segundo o Corpo de Bombeiros.
Os Bombeiros foram acionados, por volta das 16h20, para atender uma ocorrência de acidente com incêndio de veículo, na ES 137. As equipes chegaram ao local e se depararam com uma carreta de combustíveis em chamas, que começou a pegar fogo após o tombamento do veículo.

Veja Também

Carreta tomba e pega fogo em rodovia no ES

Motorista morre carbonizado após carreta pegar fogo no ES

O combate ao fogo foi finalizado durante a madrugada. A perícia da Polícia Civil foi acionada, uma vez que o motorista da carreta ficou preso às ferragens e foi carbonizado dentro do veículo. Parte da carga de óleo diesel atingiu um manancial às margens da via, e uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também foi acionada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a rodovia foi liberada por volta de 00h20, quando o incêndio acabou. Os Bombeiros e a perícia voltaram ao local na manhã desta terça-feira (02) para encontrar possíveis vítimas e a causa do acidente. Nesta manhã, o motorista foi encontrado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Grupo põe fogo em carro após acidente com motociclista em Vila Velha

Motorista fica ferido após acidente com caminhão de lixo na Serra

Motoboy morre em acidente na Linha Vermelha em Cachoeiro

Ciclista fica ferido em acidente com caminhão, em Colatina

Por dia, duas pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no ES

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

