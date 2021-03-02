O motorista da carreta de combustível que tombou na ES 137, rodovia que liga Nova Venécia a São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, ficou preso às ferragens e foi carbonizado dentro do veículo. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (1°) e o incêndio durou até o início desta terça-feira (2), segundo o Corpo de Bombeiros.
Os Bombeiros foram acionados, por volta das 16h20, para atender uma ocorrência de acidente com incêndio de veículo, na ES 137. As equipes chegaram ao local e se depararam com uma carreta de combustíveis em chamas, que começou a pegar fogo após o tombamento do veículo.
Motorista morre carbonizado após carreta pegar fogo no ES
O combate ao fogo foi finalizado durante a madrugada. A perícia da Polícia Civil foi acionada, uma vez que o motorista da carreta ficou preso às ferragens e foi carbonizado dentro do veículo. Parte da carga de óleo diesel atingiu um manancial às margens da via, e uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também foi acionada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a rodovia foi liberada por volta de 00h20, quando o incêndio acabou. Os Bombeiros e a perícia voltaram ao local na manhã desta terça-feira (02) para encontrar possíveis vítimas e a causa do acidente. Nesta manhã, o motorista foi encontrado.