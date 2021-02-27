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Avenida Abdo Saad

Motorista fica ferido após acidente com caminhão de lixo na Serra

O acidente aconteceu na Avenida Abdo Saad, na ES 010; a dianteira do carro ficou destruída e o carona também se feriu. O motorista do caminhão de lixo fez o teste de bafômetro, que deu positivo

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 13:45

Thalita Cezário

Thalita Cezário

Publicado em 

27 fev 2021 às 13:45
Acidente aconteceu na Avenida Abdo Saad, na Serra
Acidente aconteceu na Avenida Abdo Saad, na Serra Crédito: Internauta
O motorista de um carro e o carona ficaram feridos após um acidente com um caminhão de lixo que aconteceu na manhã deste sábado (27) em um trecho da ES 010, na Avenida Abdo Saad, na Serra. O caminhão, que se encontrava parado para fazer o recolhimento do lixo no bairro Parque Jacaraípe, teve a lateral traseira atingida pelo carro. 
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que o motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra após testar positivo no teste do etilômetro — ou bafômetro, como é popularmente conhecido. O condutor do veículo de passeio, um Honda Civic, se recusou a fazer o teste.

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Imagens enviadas por internautas, dos veículos no momento do acidente, mostram que a dianteira do Honda Civic ficou completamente destruída. O motorista do veículo e o carona ficaram feridos, mas não há informações se eles chegaram a ser socorridos.
De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços da Serra, o carro coletor é de uma empresa prestadora de serviço, mas não houve grandes danos e nem trabalhadores feridos. A reportagem questionou sobre qual será a conduta da prefeitura após o teste positivo no bafômetro do motorista do caminhão de lixo, mas ainda não obteve resposta.
Acidente aconteceu na Avenida Abdo Saad, na Serra
O acidente, que aconteceu em Jacaraípe, deixou dianteira do carro destruído Crédito: Internauta

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