Motorista fica ferido após acidente com caminhão de lixo na Serra

Acidente aconteceu na Avenida Abdo Saad, na Serra Crédito: Internauta

O motorista de um carro e o carona ficaram feridos após um acidente com um caminhão de lixo que aconteceu na manhã deste sábado (27) em um trecho da ES 010, na Avenida Abdo Saad, na Serra. O caminhão, que se encontrava parado para fazer o recolhimento do lixo no bairro Parque Jacaraípe, teve a lateral traseira atingida pelo carro.

A Gazeta, a Acionada pela reportagem de, a Polícia Militar informou que o motorista do caminhão foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra após testar positivo no teste do etilômetro — ou bafômetro, como é popularmente conhecido. O condutor do veículo de passeio, um Honda Civic, se recusou a fazer o teste.

Imagens enviadas por internautas, dos veículos no momento do acidente, mostram que a dianteira do Honda Civic ficou completamente destruída. O motorista do veículo e o carona ficaram feridos, mas não há informações se eles chegaram a ser socorridos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços da Serra, o carro coletor é de uma empresa prestadora de serviço, mas não houve grandes danos e nem trabalhadores feridos. A reportagem questionou sobre qual será a conduta da prefeitura após o teste positivo no bafômetro do motorista do caminhão de lixo, mas ainda não obteve resposta.