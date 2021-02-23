Mulher fica presa às ferragens após acidente em Vila Velha Crédito: Internauta

Uma mulher ficou presa às ferragens após uma batida entre dois carros em um cruzamento de Praia de Itaparica, em Vila Velha . A colisão aconteceu no final da manhã desta terça-feira (23).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a vítima presa às ferragens do veículo Renault. A mulher foi socorrida pelo Samu para o Hospital Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o veículo Renault estava com o licenciamento atrasado e foi removido ao pátio do Detran.

Acidente foi registrado em Vila Velha Crédito: Internauta

De acordo com informações divulgadas por uma nota dos Bombeiros, o condutor do veículo Honda ficou com ferimentos leves e o carona foi socorrido, pelo Corpo de Bombeiros, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.