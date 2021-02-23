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Praia de Itaparica

Mulher fica presa às ferragens após acidente em Vila Velha

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a vítima presa às ferragens. Segundo a PM, ela foi socorrida pelo Samu para o Hospital Vila Velha

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 14:02

Publicado em 

23 fev 2021 às 14:02
Mulher fica presa às ferragens após acidente em Vila Velha
Mulher fica presa às ferragens após acidente em Vila Velha Crédito: Internauta
Uma mulher ficou presa às ferragens após uma batida entre dois carros em um cruzamento de Praia de Itaparica, em Vila Velha. A colisão aconteceu no final da manhã desta terça-feira (23).
O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a vítima presa às ferragens do veículo Renault. A mulher foi socorrida pelo Samu para o Hospital Vila Velha.  Segundo a Polícia Militar, o veículo Renault estava com o licenciamento atrasado e foi removido ao pátio do Detran.
Acidente foi registrado em Vila Velha Crédito: Internauta
De acordo com informações divulgadas por uma nota dos Bombeiros, o condutor do veículo Honda ficou com ferimentos leves e o carona foi socorrido, pelo Corpo de Bombeiros, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Ainda não há informações sobre a causa do acidente. Foi feito teste de etilômetro no condutor do Honda e deu negativo.

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