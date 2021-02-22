Batida entre motos mata dois pilotos em Itapemirim

Dois motociclistas morreram no início da noite desta segunda-feira (22) na localidade de Campo Acima, interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, com o forte impacto entre as motos, as vítimas morreram no local.
O acidente aconteceu na Avenida Rafael Vale dos Reis e por isso a Guarda Municipal também foi acionada para ajudar a controlar o trânsito. As causas do acidente e nome dos pilotos não foram divulgados.
A perícia foi acionada e os corpos encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.