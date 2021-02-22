Adolescente de 15 anos morre afogada em Vila Pavão

Uma adolescente de 15 anos morreu afogada na tarde desta segunda-feira (22), em Vila Pavão, Noroeste do Espírito Santo. Ela estava nadando em um rio na localidade de Conceição do XV, conhecido como Cascudo, zona rural do município.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada, mas foram informados que pessoas que estavam no local conseguiram retirar o corpo da adolescente do rio.
Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.