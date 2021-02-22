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Noroeste do ES

Adolescente de 15 anos morre afogada em Vila Pavão

Ela estava nadando em um rio na localidade de Conceição do XV, conhecido como Cascudo. Segundo o Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam no local conseguiram retirar o corpo do rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2021 às 18:05

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 18:05

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ
Uma adolescente de 15 anos morreu afogada na tarde desta segunda-feira (22), em Vila Pavão, Noroeste do Espírito Santo. Ela estava nadando em um rio na localidade de  Conceição do XV, conhecido como Cascudo, zona rural do município.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada, mas foram informados que pessoas que estavam no local conseguiram retirar o corpo da adolescente do rio.
Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

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