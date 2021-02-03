Adolescente de 12 anos morre afogado na Foz do Rio Doce em Linhares

O corpo da vítima foi encontrado na praia Crédito: Luiz Zardini/ TV Gazeta

Um adolescente de 12 anos morreu afogado enquanto nadava na foz do Rio Doce , em Linhares , no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Alan de Souza Zambini. Segundo o Corpo de Bombeiros , o caso aconteceu por volta das 14h10, desta quarta-feira (3). Outro menino estava com a vítima, mas conseguiu sair da água e pedir ajuda.

O local é conhecido como Pontalzinho ou Boca da Barra. Pescadores disseram para os militares que os dois meninos tomavam banho na foz do rio, quando um mergulhou e não retornou mais.

A vítima foi identificada como Alan de Souza Zambini. Crédito: Reprodução

Os guarda-vidas que ficam na Praia de Regência, bem perto do local do afogamento, foram acionados e ao se aproximarem da região avistaram o corpo da vítima boiando nas ondulações da praia. Eles retiraram o menino da água e tentaram reanimá-lo, porém ele já estava morto.