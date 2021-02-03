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Adolescente de 12 anos morre afogado na Foz do Rio Doce em Linhares

A vítima, identificada como Alan de Souza Zambini, foi encontrada na Praia de Regência. Segundo testemunhas, o menino chegou recentemente de Minas Gerais e não conhecia a região

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 18:59

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

03 fev 2021 às 18:59
O corpo da vítima foi encontrada na praia
O corpo da vítima foi encontrado na praia Crédito: Luiz Zardini/ TV Gazeta
Um adolescente de 12 anos morreu afogado enquanto nadava na foz do Rio Doce, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Alan de Souza Zambini. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 14h10, desta quarta-feira (3). Outro menino estava com a vítima, mas conseguiu sair da água e pedir ajuda.
O local é conhecido como Pontalzinho ou Boca da Barra. Pescadores disseram para os militares que os dois meninos tomavam banho na foz do rio, quando um mergulhou e não retornou mais.
A vítima foi identificada como Alan de Souza Zambini. Crédito: Reprodução
Os guarda-vidas que ficam na Praia de Regência, bem perto do local do afogamento, foram acionados e ao se aproximarem da região avistaram o corpo da vítima boiando nas ondulações da praia. Eles retiraram o menino da água e tentaram reanimá-lo, porém ele já estava morto. 
Segundo testemunhas, o garoto não conhecia a Região. Ele chegou recentemente da cidade mineira de Carlos Chagas. O corpo do menino foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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