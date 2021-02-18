Criança de 3 anos morre afogada em poço no interior de Linhares

Comunidade de Baixo Quartel, no interior de Linhares, Norte do ES Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta Norte

Uma criança de 3 anos morreu em um poço no interior de Linhares Norte do Espírito Santo . O caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (17) na comunidade de Baixo Quartel. Os Bombeiros foram acionados, mas a menino acabou não resistindo e morreu.

Os familiares da criança chamaram o Corpo de Bombeiros após perceberem que o menino havia desaparecido. Os militares foram acionados para fazer o resgate, mas quando chegaram ao local, a criança já havia sido encontrada e estava recebendo os primeiros socorros pelos próprios familiares.

Os Bombeiros resgataram e levaram o menino para o Hospital Rio Doce, no Centro de Linhares, mas a criança não resistiu e morreu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML) e liberado na noite desta quarta-feira (17). O sepultamento aconteceu na manhã desta quinta-feira (18).

Em conversa com a TV Gazeta Norte, os familiares não quiseram gravar entrevista, mas afirmaram que tudo aconteceu muito rápido e que o menino havia se afogado em um poço que fica atrás da casa.

OUTROS CASOS DE AFOGAMENTO NO NORTE DO ES

Logo no início de 2021, um homem morreu afogado em Rio Bananal , após virar o barco em uma lagoa que fica entre o município e Linhares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava junto com outros dois amigos em um barco que virou. Os outros dois ocupantes foram resgatados.