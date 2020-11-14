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Cascata dos Grilos

Homem morre afogado em represa no interior de Nova Venécia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os filhos do homem relataram que viram a vítima entrando na água e sumindo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 23:29

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 23:29

Homem morre afogado em represa no interior de Nova Venécia
Homem morre afogado em represa no interior de Nova Venécia Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação
Um homem de 50 anos morreu afogado em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13). A ocorrência foi registrada em Cascata dos Grilos, no interior do município. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os filhos do homem entraram em contato com as equipes de resgate. Eles relataram que viram a vítima entrando na água e sumindo em seguida. Antes da chegada dos Bombeiros, amigos tentaram encontrá-lo, porém sem sucesso.
O corpo do homem foi encontrado por um mergulhador dos Bombeiros. O nome da vítima não foi divulgado.

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