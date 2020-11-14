Homem morre afogado em represa no interior de Nova Venécia

Um homem de 50 anos morreu afogado em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (13). A ocorrência foi registrada em Cascata dos Grilos, no interior do município.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os filhos do homem entraram em contato com as equipes de resgate. Eles relataram que viram a vítima entrando na água e sumindo em seguida. Antes da chegada dos Bombeiros, amigos tentaram encontrá-lo, porém sem sucesso.
O corpo do homem foi encontrado por um mergulhador dos Bombeiros. O nome da vítima não foi divulgado.